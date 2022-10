Totoministri, il tecnico Panetta scarica FdI

Dimensioni testo Piccolo

In queste ore sembrava fatta per l’arrivo di Fabio Panetta al ministero dell’Economia. Invece, pare non sia così. Il membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, non sembra sia intenzionato a entrare a far parte del governo Meloni, secondo quanto viene riportato dall’agenzia statunitense Bloomberg.

Una fonte riservata ha infatti dichiarato a Bloomberg che lo stesso Panetta gli avrebbe rivelato di non essere interessato alla carica di ministro. Il tutto nel corso di un colloquio privato in occasione della riunione dei ministri delle finanze dell’area dell’euro tenutasi in Lussemburgo ieri.