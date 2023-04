“Un piano per la lotta alla crisi climatica”. L’ultima mossa di Biden

Dimensioni testo Piccolo

Petro afferma che Biden è “interessato” a un “programma di ridistribuzione della ricchezza della crisi climatica”

Biden è “interessato” a un piano per fare pressione sul Fondo monetario internazionale (FMI) e altre istituzioni bancarie globali affinché offrano una riduzione del debito ai paesi che promettono di investire nella lotta contro la cosiddetta “crisi climatica”. Biden ha invece espresso sostegno all’approccio “olistico” di Petro al traffico di droga nella dichiarazione congiunta pubblicata ieri.

Petro annuncia un’alleanza militare con il Venezuela per affrontare l’ELN

Lo ha fatto ieri sera, appena rientrato dalla Casa Bianca, dov’è stato accolto come un “grande alleato” da Biden.

Colombia: il Procuratore Generale rivela che Petro vuole cambiare la Costituzione

Rafforzato dall’appoggio di Biden, Petro alza la posta.

La moglie di Leoner Azuaje chiede asilo alle ambasciate di Spagna e Perù: “Salvatemi la vita”

Claudia Pimentel, la compagna dell’ex presidente di Cartones de Venezuela, Leoner Azuaje Urrea, “suicidato” dal regime due giorni dopo l’annuncio del suo arresto per presunta corruzione, ha chiesto ieri protezione alle ambasciate di Spagna e Perù a Caracas. “Chiedo la protezione del governo peruviano, perché sono peruviana senza doppia nazionalità. Anche le mie figlie lo sono. E chiedo anche la protezione dell’ambasciata spagnola per mia cognata e mia suocera. Devono anche essere protette anche loro perché non sappiamo cosa sta succedendo (…) Ho bisogno che ci diano asilo, ho bisogno che ci proteggano “, ha implorato in un video sui social. La Pimentel ha detto di temere per la sua vita, dal momento che è stata convocata nella sede del Pubblico Ministero in Urdaneta Avenue, motivo per cui ha deciso di nascondersi in un luogo non identificato.

Venezuela: rivelano che il corpo di Leoner Azuaje Urrea aveva lividi e chiari segni di tortura

Il giornalista di cronaca nera, Javier Ignacio Mayorca, ha riferito sul suo blog Crímenes Sin Castigo che fonti dell’obitorio di Bello Monte gli hanno riferito che il cadavere presentava lividi nella parte mediana e inferiore dell’addome, abrasioni nella regione intercostale destra e negli avambracci; inoltre aveva segni di tortura sulla pianta dei piedi. Per il procuratore generale chavista, invece, il risultato dell’autopsia effettuata avrebbe concluso che “il cittadino muore per soffocamento meccanico a causa della costrizione del collo per impiccagione” e, dunque, si sarebbe “suicidato”.

Paolo Manzo, 22 aprile 2023

