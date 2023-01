Usa, la strategia di De Santis per fermare i clandestini cubani

Dimensioni testo Piccolo

Sos Florida: il governatore DeSantis mobilita la Guardia Nazionale per contenere la crescente ondata di migranti cubani via mare

L’ordine esecutivo emesso ieri dopo lo sbarco di oltre 1000 balseros in 24 ore consente allo stato di “dispiegare mezzi aerei, inclusi aerei ed elicotteri della Guardia nazionale della Florida” per “rafforzare il pattugliamento marittimo della Florida, supportare le intercettazioni” in mare e “garantire la sicurezza dei migranti che cercano di raggiungere terra”, aggiunge. Gli immigrati, per lo più cubani ma anche qualche haitiano, stanno invadendo l’arcipelago delle Florida Keys.

La Colombia di Petro chiede all’amministrazione Biden il permesso di fare affari con la statale petrolifera venezuelana PDVSA

Ecopetrol, la più grande azienda della Colombia, vuole un permesso simile a quello concesso alla società statunitense Chevron per riprendere le operazioni di estrazione di risorse naturali nel bacino dell’Orinoco.

L’export agroalimentare statunitense in Venezuela a livello record

Lo sgravio delle sanzioni da parte dell’amministrazione Biden al regime Maduro sta dando i suoi frutti in materia commerciale. Il numero di esportazioni agroalimentari dagli Stati Uniti al Venezuela nel 2022 è il maggiore degli ultimi 8 anni. Tra gennaio e novembre 2022, il Venezuela ha ricevuto un totale di 703.911.074 dollari in prodotti agroalimentari dagli Stati Uniti, secondo l’ultimo rapporto diffuso dal Dipartimento dell’Agricoltura Usa. L’insolito acquisto di caffè venezuelano da parte degli Stati Uniti nel 2022, aumentato del 928% in pochi mesi, è un altro segnale della normalizzazione delle relazioni commerciali tra Biden e Maduro.

Biden oggi a El Paso, prima di atterrare da AMLO

Biden visiterà per la prima volta il confine sud per la prima volta in due anni di presidenza. Oggi la città di El Paso, dove arriverà è stata “ripulita” di tutti i rifugi precari per strada di migranti. Dopo la breve visita Biden ripartirà alla volta di Città del Messico, dove domani inizia il Summit dei “Tres Amigos” con il messicano López Obrador e il primo ministro canadese Trudeau per parlare di clima, migrazioni ed accordi globali.

Paolo Manzo, 8 gennaio 2022

