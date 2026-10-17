Gli studenti giocano alla guerra e poi serve mammina a difenderli

Il Papa chiama Putin e stamattina Trump sospende sanzioni.
Italia e bollette accordo Ue.
Giannini e l’elenco di un’Italia morta secondo lui.
Gli studenti invece bravi e buoni si meritano tutto anche se menano. I genitori e i prof in piazza con loro.
I giudici si danno un bonus da 100k.
I camionisti soffrono.
Meotti sul premio nobel per la pace.
Repubblica bastona Ferrari, l’attore che non è di sinistra. Ma non si fanno vedere.
Btp valore e Ws perde
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 16/10/2026