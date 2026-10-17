Zuppa di Porro

Gli studenti giocano alla guerra e poi serve mammina a difenderli

Zuppa di Porro del 17 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

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Il Papa chiama Putin e stamattina Trump sospende sanzioni.

Italia e bollette accordo Ue.

Giannini e l’elenco di un’Italia morta secondo lui.

Gli studenti invece bravi e buoni si meritano tutto anche se menano. I genitori e i prof in piazza con loro.

I giudici si danno un bonus da 100k.

I camionisti soffrono.

Meotti sul premio nobel per la pace.

Repubblica bastona Ferrari, l’attore che non è di sinistra. Ma non si fanno vedere.

Btp valore e Ws perde

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