Zuppa di Porro

Zuppa di Porro del 18 ottobre 2026

Zuppa di Porro del 18 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

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00:00:03 Critica alle proteste studentesche e retorica mediatica sul caro vita, con analisi dei numeri reali degli studenti nelle piazze italiane

00:03:19 La minoranza violenta nelle manifestazioni: Black Block e facinorosi strumentalizzati dalla politica, non rappresentativi dei 7,8 milioni di studenti italiani.

00:04:04 Manipolazione politica delle proteste: il ruolo di Landini, CGIL e sinistra che usa gli studenti per attaccare il governo di Giorgia Meloni.

00:06:00 Replica alle tesi di Zagrebelsky sulla democrazia: le disuguaglianze sono diminuite grazie al sistema democratico liberale negli ultimi due secoli.

00:08:20 Vertice europeo e posizione di Meloni sui prezzi energetici: avvertimento ai leader europei sul rischio di proteste popolari per il caro energia.

00:09:29 Decisione di Trump di abolire le sanzioni alla Russia e inefficacia delle sanzioni europee senza il supporto di America e Cina.

00:10:48 Crisi dell’ILVA: la decisione dei magistrati di Milano di chiudere gli altiforni mette a rischio 8.000 posti di lavoro e l’industria siderurgica italiana.

00:12:58 Conseguenze sociali della chiusura ILVA: operai in cassa integrazione pagata dai contribuenti e strumentalizzazione politica della situazione.

00:14:45 Analisi dei Bitcoin come riserva di valore: volatilità inferiore all’oro, tassi di interesse reali superiori al 3% e teoria economica liberale

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