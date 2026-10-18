Zuppa di Porro del 18 ottobre 2026

00:00:03 Critica alle proteste studentesche e retorica mediatica sul caro vita, con analisi dei numeri reali degli studenti nelle piazze italiane
00:03:19 La minoranza violenta nelle manifestazioni: Black Block e facinorosi strumentalizzati dalla politica, non rappresentativi dei 7,8 milioni di studenti italiani.
00:04:04 Manipolazione politica delle proteste: il ruolo di Landini, CGIL e sinistra che usa gli studenti per attaccare il governo di Giorgia Meloni.
00:06:00 Replica alle tesi di Zagrebelsky sulla democrazia: le disuguaglianze sono diminuite grazie al sistema democratico liberale negli ultimi due secoli.
00:08:20 Vertice europeo e posizione di Meloni sui prezzi energetici: avvertimento ai leader europei sul rischio di proteste popolari per il caro energia.
00:09:29 Decisione di Trump di abolire le sanzioni alla Russia e inefficacia delle sanzioni europee senza il supporto di America e Cina.
00:10:48 Crisi dell’ILVA: la decisione dei magistrati di Milano di chiudere gli altiforni mette a rischio 8.000 posti di lavoro e l’industria siderurgica italiana.
00:12:58 Conseguenze sociali della chiusura ILVA: operai in cassa integrazione pagata dai contribuenti e strumentalizzazione politica della situazione.
00:14:45 Analisi dei Bitcoin come riserva di valore: volatilità inferiore all’oro, tassi di interesse reali superiori al 3% e teoria economica liberale
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 16/10/2026