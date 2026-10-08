L’indagine farsa di Woodcock sui soldi ai giornali. Ma i moralisti tutti muti



00:01:31 Analisi del rapporto tra banche commerciali e titoli di Stato, con spiegazione del perché il mercato italiano ha registrato la peggior performance in Europa.

00:02:44 Confronto dei rendimenti dei titoli di Stato internazionali e impatto sulle obbligazioni in portafoglio, con riferimento ai BTP italiani al 4,6%.

00:03:49 Critica alla proposta della Commissione Europea di tassare gli extraprofitti delle banche e delle società energetiche, definita populismo economico.

00:06:48 Discussione sul debito pubblico italiano e differenza tra indebitamento produttivo delle imprese e debito statale per fini elettorali

00:08:19 Analisi della legge elettorale in discussione e calcoli dei parlamentari sulla pensione, con riferimento a Giorgia Meloni e alla stabilità governativa.

00:09:56 Commento sulle grazie concesse dal Presidente della Repubblica, con critica al trattamento mediatico differenziato tra Nicole Minetti e altri beneficiari.

00:11:11 Inchiesta del procuratore Woodcock sull’Università Pegaso/Multiversity e presunti rapporti con giornali italiani tra cui Repubblica e Il Fatto Quotidiano.

00:14:20 Critica all’ipocrisia dei giornali moralisti che ricevono fondi pubblicitari dall’università mentre attaccano altri media, con menzione di Peter Gomez e Travaglio.

00:17:48 Commento finale sulle manifestazioni del 7 ottobre e critica ai manifestanti che esibiscono bandiere di Hamas senza comprendere la realtà del terrorismo

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