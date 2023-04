“2 milioni di preservativi donati”. La mossa dell’Onu

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

Lo Yuan cinese diventa la seconda valuta di riserva internazionale del Brasile

La Banca centrale del Brasile ha annunciato venerdì che la valuta cinese renminbi (RMB), o yuan, ha superato l’euro diventando la seconda valuta di riserva internazionale del paese. Secondo l'”International Reserve Management Report” pubblicato dalla banca centrale sul suo sito ufficiale, l’aumento della quota di RMB nelle riserve valutarie internazionali del Brasile riflette l’approfondimento dei legami economici tra il Brasile e il suo principale partner commerciale, la Cina. Il RMB era diventato una delle valute di riserva di cambio internazionali del Brasile nel 2019. La banca centrale ha anche osservato nel rapporto che le riserve internazionali totali del Brasile sono scese da 362,2 miliardi di dollari Usa nel 2021 a 324,7 miliardi di dollari nel 2022.

Il Nicaragua vivrà la sua Settimana Santa senza processioni dopo la proibizione del regime di Daniel Ortega

Le tradizionali stazioni della Via Crucis durante la Settimana Santa sono vietate in Nicaragua “per ragioni di sicurezza”, secondo quanto ha comunicato la Polizia ai preti. Questa Domenica delle Palme, Gesù non entrerà a León, in sella al suo tradizionale asino , la seconda città più importante del Nicaragua. Né sarà ricevuto con le palme dalle folle che lo acclamano. Forse nemmeno in nessun’altra parte del paese. Senza menzionare il motivo, il vescovo della diocesi di León , monsignor Sócrates René Sándigo Jirón, ha annunciato che quest’anno non ci sarà la processione con l’immagine di Gesù che entra a Gerusalemme e che segna l’inizio della Settimana Santa. Né il governo, né la Polizia, né l’alta gerarchia cattolica hanno formalmente notificato la sospensione delle processioni in tutto il Paese durante questa Settimana Santa ma, separatamente e in momenti diversi, le parrocchie del Nicaragua hanno informato i propri parrocchiani che quest’anno si sospendono queste tradizionali attività religiose.

L’Onu dona quasi 2 milioni di preservativi a Cuba

“L’UNFPA dona 1.785.600 preservativi maschili che vengono già distribuiti a tutte le aree sanitarie dell’isola”, ha affermato l’agenzia Onu specializzata nella sponsorizzazione di programmi di politica demografica su Twitter. Negli ultimi anni, Cuba ha sofferto di una grave carenza di preservativi. Attualmente, un singolo preservativo può costare l’equivalente tre giorni di lavoro al mercato nero. L’assenza di questi contraccettivi ha influenzato l’aumento delle gravidanze precoci e dell’Aids.

La Bolivia inizia trivellazioni petrolifere in una riserva naturale

La compagnia petrolifera statale Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha avviato la perforazione del pozzo Astillero X1 (AST-X1) nella riserva naturale di Tariquía, nella regione meridionale di Tarija. Nel silenzio, ovviamente, degli ambientalisti e dei media mainstream green, trattandosi di Evo Morales. Lo stesso silenzio tombale si era registrato in Ecuador ai tempi di Rafael Correa nel maggior parco nazionale, lo Yasuni, e con Maduro in Venezuela nell’Arco Minero e nel “lago” di Maracaibo.

Human Rights Watch rivela che 33 leader sociali sono stati assassinati in Colombia nel 2023

“Nei primi tre mesi del 2023, abbiamo documentato 33 omicidi di difensori dei diritti umani e leader sociali in Colombia “, ha scritto Pappier su Twitter. Dei casi totali, 12 si sono verificati a gennaio, 8 a febbraio e 13 a marzo, secondo il vicedirettore di HRW.

Paolo Manzo, 3 aprile 2023

Tutto sull’America Latina e il suo impatto su economia e politica del vecchio continente. Iscriviti gratis alla newsletter di Paolo Manzo http://paolomanzo.substack.com. Dopo una settimana se vuoi con un abbonamento di 30 euro l’anno avrai diritto oltre che alla newsletter a webinar e dossier di inchiesta esclusivi.