Cronaca

Altro che la nostra polizia, per questi ci vorrebbe l’esercito israeliano

Devastazioni e aggressioni alle forze dell’ordine in centro: cresce l’allarme per la violenza nelle città europee

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Maranza (aspiranti terroristi islamici) scatenati in tutta Europa con la “comprensione” di parte della sinistra. Oggi è toccato al centro di Milano, teatro di devastazioni ed aggressioni alle forze dell’ordine.

È iniziata l’intifada e siamo inermi. Chiamare subito, quanto meno per un consulto, l’esercito di Israele.

Marco Baldassari, 18 ottobre 2026

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#israele#manifestanti#polizia#scontri#violenza
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