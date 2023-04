“Chiesti più di 23 anni di carcere”. L’accusa all’infermiera di Chavez

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

Nicaragua: Daniel Ortega nomina nuovo ambasciatore in Turchia il nipote di Gheddafi

“Recep Tayyip Erdogan, ha concesso l’approvazione al compagno Mohamed Lashtar come ambasciatore del nostro Nicaragua presso il popolo e il governo della Turchia”, ha annunciato la moglie del dittatore, la vicepresidente Rosario Murillo

Venezuela: Nicolás Maduro lancia il suo programma televisivo con “Sira”, la sua nuova compagna di intelligenza artificiale (AI) che presentare le notizie durante la trasmissione del dittatore.

Lo “spettacolo” di Maduro e Sira andrà in onda ogni lunedì alle 17 ora locale. “Ci accusano di essere robot, di non esistere”, ha detto il dittatore nel lancio. “No, non è intelligenza artificiale, è intelligenza popolare, è intelligenza rivoluzionaria.”

Con due nuovi femminicidi sale a 26 il numero delle donne assassinate quest’anno a Cuba

Siamo al triplo dei femminicidi registrati nella stessa data nel 2022.

El Salvador taglia le tasse sulla tecnologia e per le imprese di intelligenza artificiale

La legge esenta le società ammissibili dall’imposta sul reddito, dalle plusvalenze e dalle tasse del governo locale, nonché dai pagamenti tariffari sui beni importati di cui hanno bisogno le aziende tecnologiche. “Con queste esenzioni, stiamo facilitando lo sviluppo del settore tecnologico nel nostro paese, e anche della produzione, che aiuterà a far emergere una nuova industria”, ha affermato il presidente Bukele, che ha fatto del paese centroamericano un hub emergente per l’innovazione dopo avere adottato nel 2021, prima nazione al mondo, il bitcoin come moneta a corso legale, insieme al dollaro Usa.

Il regime nicaraguense rifiuta con sdegno il nuovo ambasciatore dell’Unione europea

L’ambasciatrice Ue in Nicaragua, Bettina Muscheidt, era stata espulsa nel 2022. Ora il regime nicaraguense ha deciso di ritirare il placet al nuovo ambasciatore per l’Unione Europea, Fernando Ponz. “Di fronte alla vostra ingerenza, audace e insolente, che sancisce le posizioni imperialiste e colonialiste che caratterizzano l’Unione europea, questo 18 aprile, alla vigilia della Giornata nazionale della pace, il Governo ha deciso di sospendere il placet che aveva concesso al Sig. Fernando Ponz come ambasciatore di quel potere schiacciante”, ha dichiarato Denis Moncada, ministro degli Esteri del Nicaragua, in una lettera.

Chiesti più di 23 anni di carcere per l‘”infermiera” di Chavez

Sia lei che suo marito (19 anni) sono stati giudicati colpevoli dalla giustizia degli Stati Uniti di riciclaggio di denaro e corruzione negli Usa. Claudia Patricia Díaz Guillén era stata estradata dalla Spagna nel 2022 ed è stata condannata dal tribunali di Fort Lauderdale, nel sud della Florida. “La natura e le circostanze della sua partecipazione a un immenso schema di riciclaggio e corruzione, che coinvolge più di un miliardo di dollari in obbligazioni e più di cento milioni di dollari in pagamenti di tangenti, meritano una condanna significativa”, ha scritto la Procura.

L’infermiera Claudia Diaz e suo marito, la guardia del corpo Adrian Velasquez, facevano parte dello staff di fiducia di Hugo Chavez. Nel 2016 si sono stabiliti in Spagna, tre anni dopo la morte di Chávez, in quanto presumibilmente perseguitati dal regime di Nicolás Maduro, come hanno affermato nella loro difesa nel tribunale di Miami. L’infermiera di Chavez, un ex ufficiale di marina di 49 anni, era stata nominata dall’ex presidente defunto come tesoriere nazionale del Venezuela tra 2011 e 2013. I soldi riciclati delle tangenti, per un totale di oltre milioni 100 milioni, erano stati trasferiti attraverso società all’estero in conti bancari del Sud della Florida, in una società di yacht di Miami e in una società di moda.

Paolo Manzo, 19 aprile 2023

Tutto sull’America Latina e il suo impatto su economia e politica del vecchio continente. Iscriviti gratis alla newsletter di Paolo Manzo http://paolomanzo.substack.com. Dopo una settimana se vuoi con un abbonamento di 30 euro l’anno avrai diritto oltre che alla newsletter a webinar e dossier di inchiesta esclusivi.