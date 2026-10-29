Christine Lagarde se ne va: “Lascio la Bce”

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Christine Lagarde lascia. La presidente della Banca centrale europea (Bce), dal 7 febbraio 2027 non ricoprirà più il suo ruolo. Lo ha comunicato ufficialmente al Consiglio direttivo della Bce e al presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.

“Lascio questa istituzione con un senso di buon lavoro fatto e una Bce pronta per il futuro”, ha detto in un video sui social. “È stato un grande onore servire questa istituzione”, ha aggiunto prima di ringraziare “tutti quelli che mi hanno sopportato in questo viaggio negli scorsi sette anni”.

Standing ovation per lei durante il Consiglio direttivo della banca. «Il successore sarà nominato dal Consiglio europeo, in seguito alla procedura di designazione prevista dall’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, si legge nella nota della banca. Chi potrebbe prenderne il posto? Si fa il nome dell’ex governatore spagnolo e attuale presidente della Banca dei regolamenti internazionali, Pablo Hernandez de Cos; quello dell’ex governatore olandese, Klaas Knot; quello del presidente della Bundesbank, Joachim Nagel; e quello del governatore portoghese Mario Centeno.

“Nel corso del suo mandato, ha guidato la Banca centrale europea con un forte senso del dovere e della responsabilità. L’Europa ha tratto grande beneficio dalla sua leadership in tempi di incertezza e dal suo incrollabile impegno nei confronti del progetto europeo. Nonostante una pandemia globale, una guerra in Europa, crisi energetiche e shock inflazionistici, ha assicurato una guida salda e determinata, contribuendo a salvaguardare la stabilità e la resilienza dell’area dell’euro”, ha scritto in una nota il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Articolo in aggiornamento

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