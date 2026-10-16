Come brindano i magistrati: fino a 100mila euro a testa di stipendi e arretrati

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La prossima legge di Bilancio potrebbe dover fare i conti con una spesa aggiuntiva di notevole entità per le retribuzioni dei magistrati. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera e Repubblica, lo Stato sarebbe chiamato a riconoscere arretrati e adeguamenti stipendiali fino a 100mila euro per singolo magistrato, con un impatto complessivo che potrebbe avvicinarsi al miliardo di euro. La questione riguarda il sistema di aggiornamento automatico delle retribuzioni della magistratura e gli effetti dei contenziosi amministrativi sui criteri utilizzati per calcolare gli incrementi.

Come funziona l’adeguamento degli stipendi

Il trattamento economico dei magistrati ordinari è disciplinato da una normativa specifica, distinta da quella applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici. Il riferimento principale è l’articolo 24 della legge 448 del 1998, che regola il meccanismo di adeguamento triennale delle retribuzioni, con acconti nei periodi intermedi.

Il sistema collega l’evoluzione degli stipendi della magistratura alle variazioni delle retribuzioni di determinate categorie del pubblico impiego, rilevate attraverso dati statistici ufficiali. L’obiettivo è assicurare un aggiornamento periodico del trattamento economico senza ricorrere alla contrattazione collettiva ordinaria, dalla quale i magistrati sono esclusi per la particolare natura del loro rapporto di servizio.

Il meccanismo non determina necessariamente aumenti uniformi in valore assoluto. Gli effetti economici dipendono infatti dalla posizione stipendiale, dall’anzianità di servizio e dalle componenti retributive sulle quali vengono applicati gli adeguamenti.

Il contenzioso sui criteri di calcolo

La questione degli arretrati nasce dalle controversie relative alla determinazione degli incrementi retributivi. Al centro del contenzioso vi sono i criteri utilizzati dall’amministrazione per calcolare le variazioni stipendiali di riferimento e, di conseguenza, gli importi spettanti ai magistrati.

Un passaggio rilevante è rappresentato dalla sentenza del Tar del Lazio n. 7613 del 27 aprile 2026, intervenuta sulla materia degli adeguamenti. La ricostruzione degli effetti della pronuncia richiede di distinguere il riconoscimento del diritto alla corretta determinazione degli stipendi dalla successiva quantificazione delle somme dovute ai singoli beneficiari.

Gli eventuali conguagli devono infatti tenere conto degli adeguamenti già corrisposti, delle differenze maturate nei diversi periodi e degli effetti che queste ultime producono sulle successive progressioni economiche.

Arretrati fino a 100mila euro: chi potrebbe beneficiarne

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, la platea potenzialmente interessata sarebbe nell’ordine di 11mila magistrati. La cifra di 100mila euro rappresenta un valore massimo indicativo e non un importo riconosciuto indistintamente a tutti.

Per determinare le somme effettivamente spettanti sarà necessario ricostruire le singole posizioni retributive, considerando anzianità, qualifica, periodi di servizio e differenze tra quanto già liquidato e quanto eventualmente dovuto in applicazione dei nuovi criteri.

È inoltre necessario distinguere gli arretrati riferiti agli anni precedenti dagli incrementi destinati a incidere stabilmente sulle retribuzioni future. I primi comportano una spesa concentrata nella fase di liquidazione; i secondi possono determinare effetti permanenti sul bilancio dello Stato.

L’impatto sulla manovra 2027

Il nodo principale riguarda la copertura finanziaria. Se le stime di una spesa complessiva prossima al miliardo fossero confermate, il ministero dell’Economia dovrebbe individuare le risorse necessarie per sostenere gli oneri derivanti dagli adeguamenti e dagli eventuali arretrati.

La quantificazione definitiva dipenderà dall’esatta platea dei beneficiari, dai criteri applicativi e dalle modalità di liquidazione. Occorrerà inoltre verificare se gli importi saranno corrisposti in un’unica soluzione oppure distribuiti su più esercizi finanziari.

Dal punto di vista contabile, la distinzione è rilevante: una spesa una tantum e un aumento strutturale delle retribuzioni producono conseguenze differenti sui saldi di finanza pubblica. Nel secondo caso, gli effetti potrebbero estendersi anche agli esercizi successivi, incidendo sul fabbisogno complessivo del comparto giustizia.

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