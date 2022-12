Covid dalla Cina, il ministro vara la stretta: la direttiva

Dimensioni testo Piccolo

Se fino a questa mattina rimanevano incertezze relativamente all’obbligo di tampone per i passeggeri provenienti dalla Cina, ora è arrivata la decisione definitiva: il ministro della Salute in carica, Orazio Schillaci, ha disposto un’ordinanza con la quale ha previsto ufficialmente l’imposizione in questione: “Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei Ministri convocato oggi”

Un intervento seguito dall’emanazione di una nota da parte del ministero: “La sorveglianza e la prevenzione, attraverso il sequenziamento, sono fondamentali per individuare con tempestività eventuali nuove varianti che possano destare preoccupazione e che, al momento, non risultano in circolazione in Italia”.

Ad oggi, i positivi arrivati a Malpensa dalla Cina sono quasi uno ogni due passeggeri, come affermato dall’assessore di Regione Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso: “Su 92 passeggeri sono 35 (38%) i positivi. Nel secondo, su 120 passeggeri 62 (il 52%) sono positivi”. Adesso “abbiamo attivato la procedura per il sequenziamento – ha concluso – domani mattina avremo i primi risultati”.

Un intervento, quindi, che sembra seguire quello applicato dalla vicina Taiwan, ormai da anni vittima dell’espansionismo e dell’aggressività estera cinese. Taipei, infatti, ha annunciato oggi l’introduzione di test Pcr per chi arriva dalla Cina, in risposta all’aumento dei casi di Covid-19, con un auto-isolamento di cinque giorni in caso di positività.

Stessa cosa in Italia, negli aeroporti di Malpensa e Fiumicino: i passeggeri sui voli dalla Cina trovati positivi al Covid saranno obbligati al rispetto delle norme sull’isolamento, così come in tutti gli altri luoghi di arrivo o di transito.

Sulle nuove preoccupazioni occidentali sono intervenuti anche i vertici di Pechino, ritenendo ingiustificata l’adozione di queste misure limitative. “In questo momento, l’evoluzione della situazione epidemiologica in Cina è come prevista ed è sotto controllo”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, spiegando che “Pechino è stata la prima a superare il picco dell’epidemia; la produzione e la vita stanno gradualmente tornando alla normalità”. E conclude: “Tutti i Paesi del mondo attraversano un periodo di adattamento quando adeguano le loro politiche di prevenzione dell’epidemia e il caso della Cina non è diverso”.