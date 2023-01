Bonus edilizio vale anche per immobili in successione?

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

La questione che mi è stata posta qualche giorno fa riguarda un appartamento sito all’interno di un condominio che è stato ereditato da due fratelli. Uno dei due ha il domicilio lì anche se non ha ancora avviato le pratiche per la successione.

Oltretutto il condominio avvierà a breve i lavori ammessi a fruire dei bonus.

Alla luce di ciò i dubbi che mi vengono posti sono i seguenti:

1. Per poter godere delle agevolazioni fiscali quale documentazione deve produrre il fratello residente che ci vive?

2. È comunque possibile procedere con i lavori anche se la parte in capo al fratello non potrà essere detratta, a differenza degli altri condomini?

3. Se il fratello non dimostra di detenere l’immobile in cui vive, ciò potrebbe impedire alle opere condominiali di poter godere del 110?

CONDIZIONI PER IL BONUS

Per quanto riguarda la fruizione del superbonus al 110%, pur tenendo in mente che da quest’anno l’aliquota detrattiva sarà ridotta, le condizioni che permetterebbero al fratello istante di fruirne sono due:

1. occorre disporre della dichiarazione di successione, nel senso che deve essere chiaramente indicato l’erede o che lo diventi a chiusura definitiva della successione;

2. occorre conservare la detenzione materiale e diretta del bene.

Queste direttive sono contenute anche in alcune FAQ dell’Agenzia delle Entrate e nella circolare 20/E del 2020.

Va tuttavia sottolineato che non si esclude il presupposto secondo cui l’interessato possa beneficiare del superbonus anche in un periodo precedente al termine della procedura successoria che, in alcuni casi, come sappiamo, può avere lunghe trafile tecniche.

Essendo infatti uno dei fratelli inquilino di una delle unità del condominio, anche a titolo di comodatario, può comunque accedere alle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio, sia egli proprietario o meno della stessa.

Ricapitolando:

1. può usufruire delle agevolazioni fiscali anche se non è stata perfezionata la successione, a condizione che dimostri di avere il comodato dell’immobile;

2. deve conservare la detenzione dell’appartamento.

Fabiola Pietrella, 2 gennaio 2023