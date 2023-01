Ecco chi sono le (tutte donne) più longeve al Mondo e in Italia?

in

Era la pù anziaa al Mondo quando ci ha lasciato. Lucile Randon si è spenta all’età di 118 anni. Così ora il titolo di “più anziano essere umano vivente” è stato lasciato in eredità alla statunitense Maria Branyas Morera. All’età di 115 anni, siede in cima aalla grafica sottostante, che mostra l’età e il luogo di nascita delle persone viventi più anziane sulla Terra. Tutte donne, i paesi di nascita qui più rappresentati sono il Giappone e gli Stati Uniti ; rispettivamente quattro e tre. Tutte le voci sono state convalidate dal Gerontology Research Group.

E per quanto riguarda l’Italia?

Ecco una grafica che ci racconta dello spaccato italiano dei supercentenari, almeno dei primi 30. La decana, la più longeva e vivente nel nostro Paese è Domenica Ercolani è nata il 3 luglio del 1910 ed ha contato 112 anni e 203 giorni. Vive nelle Marche, ad Urbino. In questa speciale graduatoria troviamo il primo “vecchietto” solo in dodicesima posizione. si chiama Tripolino ed ha 112 anni ed è toscano di Cecina. Con lui tra i primi 30 solo altri tre uomini. Così la presenza femminile, forte anche nella prima parte della vita, con l’incedere dell’età diventa strabordante.

Questi ‘supercentenari’ hanno qualche consiglio per vivere così a lungo? Emma Morano, nata nel 1899 e morta nel 2017 all’età di 117 anni, è stata l’ultima persona ad aver vissuto in tre secoli diversi. Ce ne saranno altri in futuro?

Emanuela Cappellazzo 22 gennaio 2023