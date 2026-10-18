Quota 100, stop alla pensione persa per un anno: la Cassazione ribalta la linea Inps

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Chi è andato in pensione con Quota 100 e ha violato il divieto di cumulo con i redditi da lavoro non deve restituire l’assegno dell’intero anno, ma solo una somma pari a quanto ha effettivamente guadagnato. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza 26864, depositata il 14 ottobre, che ribalta l’interpretazione dell’Inps e supera il precedente della stessa Corte, la sentenza 30994 del 4 dicembre 2024. Una decisione destinata a pesare su un contenzioso che negli anni si è fatto molto ampio.

Il caso: tutta la pensione chiesta indietro per pochi euro di lavoro

La vicenda nasce da un pensionato che nel 2020 aveva svolto collaborazioni coordinate e continuative per meno di 5mila euro. L’Inps gli aveva chiesto di restituire tutta la pensione dell’anno e aveva ottenuto ragione sia in primo grado sia davanti alla Corte d’appello di Bari. La norma di riferimento è l’articolo 14 del decreto legge 4 del 2019, che ha introdotto Quota 100 e che vieta di sommare la pensione anticipata ai redditi da lavoro dipendente o autonomo, con l’unica eccezione del lavoro autonomo occasionale entro i 5mila euro lordi annui. Il testo, però, non diceva nulla su che cosa accadesse in caso di violazione, e l’Istituto aveva scelto la lettura più severa: sospensione dell’intero trattamento per l’anno in cui il reddito era stato percepito, a prescindere dall’importo.

Nessuna sanzione senza una norma che la preveda

Per i giudici di piazza Cavour quella conseguenza non trova appoggio nella legge. «La sospensione del trattamento per un intero anno è una conseguenza del divieto che, nel silenzio della norma, non è possibile affermare», si legge nella sentenza, perché «un effetto così dirompente e marcatamente sanzionatorio avrebbe richiesto un esplicito fondamento testuale che, invece, non si rinviene nella disposizione in commento». La Corte ricorda infatti che «quando il legislatore ha voluto stabilire, quale effetto di una condotta, la perdita integrale di una prestazione, lo ha contemplato in modo inequivoco». È un richiamo al principio per cui la pubblica amministrazione non può ricavare da un silenzio normativo una sanzione che il legislatore non ha scritto.

Il principio di diritto: si restituisce solo quanto guadagnato

Da qui il principio di diritto al quale dovrà adeguarsi la Corte d’appello di Bari. Il divieto di cumulo, scrive la Cassazione, «va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro». La violazione, quindi, «determina la privazione della pensione in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, riferito cioè all’intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito». In pratica, chi ha incassato 2mila euro da un’attività non consentita si vedrà decurtare 2mila euro di pensione, e non dodici mensilità. I giudici dicono di aver cercato una soluzione interpretativa «che, a tutela di istanze di proporzionalità e ragionevolezza, realizzi un equilibrato contemperamento di esigenze confliggenti».

Una regola che colpiva soprattutto i redditi più bassi

La lettura dell’Inps, osserva la Corte, finiva per penalizzare «in misura eccessiva i percettori di redditi esigui, a fronte di un impatto quasi nullo» su chi in un solo anno guadagnava più della pensione stessa. Chi riusciva a concentrare un’attività ben retribuita in dodici mesi perdeva poco o nulla, mentre chi arrotondava con piccole somme rischiava di dover restituire decine di migliaia di euro. Il contenzioso conta casi limite. Davanti al Tribunale di Trento erano stati chiesti indietro 34.508 euro a fronte di 1.472 euro di lavoro intermittente. A un lavoratore agricolo impiegato per otto ore, per un compenso di 83,91 euro, era stato contestato un indebito di 23.949 euro.

Il ruolo della Consulta e la portata della decisione

La Corte costituzionale era intervenuta due volte. Con la sentenza 234 del 2022 aveva respinto i dubbi del Tribunale di Trento, ricordando che, a fronte di un regime derogatorio «particolarmente vantaggioso per chi sceglie di farvi ricorso», il legislatore ha preteso, «non irragionevolmente», che il pensionato esca dal mercato del lavoro, «sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale». Investita del caso del lavoratore agricolo, la Consulta aveva poi dichiarato inammissibile la questione, osservando che il giudice non aveva «correttamente assolto all’onere di preventiva interpretazione (anche adeguatrice) della disposizione censurata» e offrendo così alla Cassazione, come scrivono gli stessi giudici, «un’occasione di rimeditazione». La Cassazione ha raccolto l’invito e rivendica ora per il nuovo criterio «una portata generale e astratta». Il risultato è un meccanismo più prevedibile per i pensionati coinvolti: il divieto resta, ma la restituzione diventa proporzionata al reddito effettivamente percepito.

Enrico Foscarini, 18 ottobre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).