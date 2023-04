Elezioni in Friuli, Schlein non evita la batosta Pd: il risultato

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

L’effetto Elly Schlein? Se c’è non si è palesato in Friuli Venezia Giulia. Alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, quando sono state rilevate 531 sezioni su 1.360 il governatore uscente Massimiliano Fedriga, di centrodestra, ha un tale vantaggio che difficilmente ci potranno essere ribaltoni.

I risultati delle elezioni in Friuli Venezia Giulia

Il centrodestra è avanti con il 62,16% dei voti, seguito a lunga distanza dall’alleanza di centrosinistra e M5S guidata da Massimo Moretuzzo, fermatasi al 30,39%. Ancora più indietro Giorgia Tripoli (‘Insieme Liberi’) al 4,79%. Irrilevante invece il risultato del candidato del Terzo Polo (insieme a +Europa) Alessandro Maran: con il suo 2,65% è sotto la soglia di sbarramento ma soprattutto è stato superato anche dal partito dei No Vax.

Il neo segretario del Pd, che ha sostenuto Moretuzzo insieme al M5S di Giuseppe Conte, era andata in Friuli il 30 marzo mentre il leader grillino il 31 marzo. Tra i due, si sa, non corre al momento ottimo sangue: il M5S teme che lo spostamento a sinistra del Pd possa togliere voti al Movimento. L’alleanza non è scontata, eppure i due sembrano condannati a trovare un’intesa se vogliono un giorno provare a battere il centrodestra unito. Per il momento, comunque, il primo “test” giallorosa è fallito. Ha stravinto Fedriga.

Le reazioni

Esulta ovviamente Giorgia Meloni. “Direi che Massimiliano Fedriga ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l’ipotesi di una sconfitta”, ha detto il premier. Le fa eco Matteo Salvini: “E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! Grazie Friuli Venezia Giulia”.

Non l’ha presa benissimo Debora Serracchiani, che di quella regione è stata governatore. “Siamo di fronte a un traino nazionale, la campagna elettorale è stata trainata dal vento favorevole per la destra, noi abbiamo giocato in una posizione più difficile”, ha detto su Rai 3. Lo sfidante invece ammette la sconfitta: “Sicuramente questa è una vittoria di Massimiliano Fedriga – ha detto Massimo Moretuzzo – Gli ho appena fatto una telefonata per augurargli buon lavoro. Riconosciamo che è netto il risultato a suo favore. Per quanto riguarda il centrosinistra si è trattato di una partita complicata. La mia candidatura è partita solo 2 mesi fa, il gap lo abbiamo recuperato ma non a sufficienza. Sui nostri obiettivi, di una regione diversa, e poi in tema di sanità, di ambiente, di un’idea di Europa dai confini aperti ci impegneremo con lealtà ma con fermezza in consiglio regionale”.

Il risultato dei partiti

Data per assodata la vittoria di Fedriga, ora occorre guardare ai risultati delle liste. Sembra strano, e in effetti lo è, ma le percentuali raccolte dai partiti all’interno della coalizione di centrodestra possono in qualche modo incidere sulla vita e la salute della maggioranza di governo a livello nazionale. Difficile fare il confronto col risultato delle politiche di settembre, tuttavia una analisi è possibile farla. Con il 15% delle sezioni scrutinate, infatti, Fratelli d’Italia avrebbe raccolto il 15% dei consensi. Meno quindi del 31% toccato solo lo scorso settembre anche se molto più rispetto al risicato 5% raccolto cinque anni fa sempre alle regionali. Parte dei voti che erano andati alla Meloni a settembre è probabile siano finiti alla lista del governatore, lista che insieme a quella della Lega hanno raccolto complessivamente circa il 30% dei consensi.

L’affluenza

Per quanto riguarda l’affluenza, il dato sembra tenere senza crolli evidenti come successo invece in tutta Italia alle ultime elezioni politiche. Il dato finale parla di un 45,26% di elettori che si sono presentati alle urne, il 4% meno di cinque anni fa.

Articolo in aggiornamento