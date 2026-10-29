Elicottero militare italiano precipita in Bosnia: possibili vittime

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Le squadre di emergenza sono intervenute sul luogo dello schianto, mentre sono immediatamente scattati gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il ministero della Difesa italiano ha spiegato che sono tuttora in corso le verifiche sulle condizioni del personale che si trovava a bordo, precisando che ulteriori comunicazioni saranno diffuse soltanto quando saranno disponibili informazioni attendibili.

Un primo bilancio, riferito dal sindaco di Brčko, Siniša Milić, parla di tre vittime e dodici feriti. Questi ultimi sarebbero stati assistiti presso una struttura ospedaliera della città, dove il personale sanitario è stato posto in stato di allerta. Non sono ancora stati forniti elementi sufficienti per stabilire l’identità delle persone coinvolte.

Il contingente italiano presente in Bosnia-Erzegovina dispone di diversi mezzi ad ala rotante, tra cui due CH-47 Chinook e alcuni elicotteri AB-205, progressivamente destinati al ritiro dal servizio. Non è stato ancora chiarito quale dei due Chinook sia rimasto coinvolto nello schianto.

La missione europea ha annunciato l’avvio di un’indagine approfondita per individuare le cause dell’incidente, assicurando che renderà pubblici nuovi dettagli una volta completati gli accertamenti. EUFOR Althea opera in Bosnia-Erzegovina dal 2004, quando subentrò alla precedente missione della Nato, con il compito di contribuire alla stabilità e alla sicurezza del Paese. “Eufor sta conducendo un’indagine completa e approfondita sull’accaduto e fornirà ulteriori informazioni non appena i fatti saranno accertati e quando opportuno”, si legge nella nota della missione Ue. “A seguito dello schianto, diversi membri del personale dell’Eufor hanno tragicamente perso la vita e altri sono rimasti gravemente feriti ma nessuna infrastruttura civile, proprietà o veicolo è stata danneggiata e non ci sono stati feriti tra i civili”.

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