Guardate questo video: ecco a voi l’internazionale beduino-progressista

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L’internazionale beduino-progressista colpisce anche in Italia, la cellula dormiente è stata risvegliata, direttamente in eurovisione, dal futuro. Anzi, se vuoi proprio sapere come sarà il futuro, guarda il video di quel ragazzo di evidenti origini africane che spacca una vetrata e crolla sotto il peso della lastra trasparente. Sarà così, all’infinito.

Per un manipolo di non vaccinati con due striscioni o il rosario in mano si invocava Bava Beccaris o si armava con generosità l’idrante. Oggi servirebbe l’insetticida, ma lo stato è assai più impegnato a preoccuparsi del fatto che tu lavi con cura il barattolino dello yogurt. Stavolta la musica deve cambiare, fate presto! lo diciamo noi, perché il capolinea si avvicina.

Pino Petrolio, 19 ottobre 2026

🚨🇫🇷 LE CASSE TOURNE MAL ! Un jeune homme qui tentait de briser la baie vitrée d’un commerce a vu celle-ci s’effondrer entièrement sur lui, le blessant grièvement. pic.twitter.com/Ldh3XBXTX8 — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) October 17, 2026

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