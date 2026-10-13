Il Guardian, i misteri di Naza e quell’imbarazzante passato con i leader di Hamas

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Il Guardian ha prodotto “NAZA“, il documentario di Abraham e Szor costruito su 24 testimonianze anonime di militari israeliani. Volti oscurati, voci alterate, identità non verificabili. Al pubblico si chiede di fidarsi di fonti che nessuno può controllare, perché a garantirle c’è la testata… “Oste, com’è il vino?”.

Ma di quali GARANZIE stiamo parlando? Un’analisi dell’archivio dello stesso giornale fa emergere una realtà imbarazzante, perché Hamas è inserita nelle liste del terrorismo da UE, Stati Uniti e Regno Unito, eppure il Guardian le ha dato spazio, molto spazio, e ripetutamente, in forme distinte.

FIRMA PIENA, testo in prima persona:

Khaled Meshal , capo dell’ufficio politico di Hamad, febbraio 2007

, capo dell’ufficio politico di Hamad, febbraio 2007 Ismail Haniyeh , premier palestinese, con “A just peace or no peace” nel 2006

, premier palestinese, con “A just peace or no peace” nel 2006 Mousa Abu Marzouk , vicecapo dell’ufficio politico di Hamas, con “A decisive loss for Israel” nel 2009

, vicecapo dell’ufficio politico di Hamas, con “A decisive loss for Israel” nel 2009 Ahmed Yousef , consigliere di Haniyeh, con “Obstacles to peace” nel 2007

, consigliere di Haniyeh, con “Obstacles to peace” nel 2007 Azzam Tamimi, sostenitore del movimento, con più contributi tra il 2006 e il 2014

INTERVISTA

Ghazi Hamas, portavoce di Hamas, intervistato una prima volta dal Guardian nel 2004 e protagonista nel 2007 di un incontro pubblico al festival letterario di Hay, raccontato dal giornale.

IL METRO

Un giornale può pubblicare ciò che non condivide. La domanda che resta riguarda il criterio che ha accordato la firma piena e il palco di una intervista, a personaggi legati indissolubilmente alla organizzazione che ha preparato e attuato il più spregevole massacro dal dopoguerra a oggi. Chi legge, o guarda (nel caso di NAZA) ha diritto di saperlo.

Giulio Galetti, 13 ottobre 2026

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