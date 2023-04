Le 4 richieste di Biden a Maduro per togliere le sanzioni

Dimensioni testo Piccolo

Malta trasporta in aereo banconote per 180 milioni di pesos in Argentina prima delle elezioni

Nelle prossime settimane Malta consegnerà in aereo 180 milioni di banconote all’Argentina, poiché il paese sudamericano non è in grado di soddisfare la domanda di banconote in vista delle elezioni generali di ottobre. Senza Malta, insomma, il kirchnerismo sarebbe ancora più in crisi economica.

Ecco la delegazione che Biden invierà in Colombia e cosa chiederà a Maduro

Juan González, principale consigliere di Biden per l’America Latina, ha detto ieri per la prima volta i quattro passi concreti che gli Stati Uniti si aspettano dalla dittatura di Maduro per revocare tutte le sanzioni.

1. La definizione del calendario elettorale.

2. Una registrazione degli elettori.

3. Una convalida dei partiti politici.

4. Una rispettata missione di osservazione elettorale, come l’Unione Europea.

“Abbiamo smantellato la politica fallimentare dell’amministrazione Trump di cercare di imporre un cambio di regime attraverso sanzioni”, ha aggiunto González confermando che sarà accompagnato nel summit straordinario per “sbloccare l’impasse venezuelana” anche dal senatore Chris Dodd, consigliere presidenziale speciale per le Americhe del presidente Biden e da Jon Finer, massimo vice consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden.

“Ci recheremo in Colombia per avere questa conversazione con la Colombia e anche con altri rappresentanti della comunità internazionale”, ha detto González, senza precisare quali. Gónzalez ha anche fornito i dettagli dell’incontro tra il presidente colombiano e Joe Biden. Ha assicurato che è durato più di due ore, nonostante fosse previsto solo per un’ora. “C’era molta affinità tra i due presidenti ”, ha sottolineato con enfasi alla tv colombiana NTN24.

Il Cile nazionalizzerà l’industria del litio e creerà una società statale indipendente

Gabriel Boric ha sottolineato che lo Stato parteciperà all’intero ciclo di produzione, anche se si farà un’alleanza pubblico-privata.

Venezuela: il chavista Leoner Azuaje Urrea è stato “suicidato” in un carcere, due giorni fa Maduro lo aveva fatto arrestare nella sua purga “anti corruzione”

Secondo fonti venezuelane Azuaje “è stato ucciso”. Nel 2018 Maduro aveva affermato che Fernando Albán Salazar si era suicidato. Tuttavia, il procuratore del regime in seguito aveva dovuto ammettere che lo avevano ucciso e prima torturato. Azuaje Urrea, 39 anni, era stato arrestato l’altroieri per il suo presunto coinvolgimento in atti di corruzione nella statale Cartones de Venezuela, di cui era presidente. Mercoledì mattina presto era stato presentato davanti a un tribunale speciale sull’antiterrorismo e la corruzione, insieme all’ex vicepresidente esecutivo della Petroleos de Venezuela (PDVSA) Ysmel Serrano. Azuaje Urrea era detenuto nelle segrete del temibile servizio di intelligence SEBIN a Caracas e nessuno ha ancora dato una spiegazione su come avrebbe potuto suicidarsi mentre era sotto la cura degli agenti dell’intelligence di Maduro. La “trasparenza” della crociata anti corruzione del corrotto Maduro registra insomma oggi il primo morto.

Finalmente AMLO è riuscito a vendere il suo Air Force, al Tagikistan

Apparentemente chiuso il capitolo finale di una saga politica che il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha usato ripetutamente per attaccare gli eccessi dei suoi predecessori. Aveva anche lanciato una lotteria per fare cassa, inutilmente. Voleva venderlo per oltre 200 milioni di dollari, il Tagikistan gliene ha dati 92.

Paolo Manzo, 21 aprile 2023

