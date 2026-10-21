L’ex ministro bestemmia in diretta Rai. E a Filorosso cala il gelo

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A Filorosso, il programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Antonino Monteleone, è successo anche questo. Protagonista non un concorrente del Grande Fratello, ma Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia e storico braccio destro di Bettino Craxi.

La scena è andata in onda martedì 20 ottobre. In studio si discuteva delle stragi di mafia del 1992 e dei presunti depistaggi. Argomenti delicati, sui quali Martelli stava battibeccando con Antonio Di Pietro. A un certo punto, però, l’ex Guardasigilli si è lasciato scappare una bestemmia. In diretta. Sulla televisione pubblica.

La reazione di Monteleone è stata immediata. Il conduttore, con una mano sulla fronte, ha cercato di riportare la discussione sui binari: «No, no, no, qui non siamo al Grande Fratello e non verrà espulso. Facciamo rispondere Di Pietro, però… mamma mia». Dall’altra parte del collegamento, l’ex magistrato ha reagito con un sorriso.

Il filmato, naturalmente, ha iniziato subito a circolare sui social.

Martelli bestemmia in diretta a Filorosso, di fronte ad un incolpevole Monteleone che gestisce al meglio l'imprevisto.



Se domani gli addebiteranno pure questo fuori programma, si capirà dove finisce la sacrosanta critica al conduttore e dove comincia l'accanimento. pic.twitter.com/T01OsXcnFg — Massimo Falcioni (@falcions85) October 20, 2026

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