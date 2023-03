L’infamata della Jebreal sulla Meloni

Dimensioni testo Piccolo

Per offendere una donna a volte si usa la stupida frase “più intelligente che bella”, ma ci sono anche quelle più belle che intelligenti, in altre parole le donne stupide.

Rula Jebreal è una giornalista scrittrice, almeno così si definisce lei, anche se non risulta, di origine palestinese con doppia cittadinanza italiana-israeliana. Non si capisce bene che faccia nella vita, gli italiani la conoscono come “volto televisivo”, specializzata nell’andare contro qualsiasi cosa si muove in politica che non sia di estrema sinistra. Per raggiungere il suo scopo la signora non bada a spese, nel senso che se non ha argomenti l’inventa. L’ultima invenzione è un tweet di ieri che recita “Nel 2019 Giorgia Meloni chiese di bombardare le navi dei soccorsi emigranti. Ora il suo governo lascia morire 63 afghani che fuggivano dai talebani”.

Caspita che notizia e dire che gli italiani mai più avrebbero pensato di avere letto a premere una terrorista bombarola. In realtà non potevano saperlo semplicemente perché non è vero. La Rula Jebreal si è inventata la storia di sana pianta. Ecco, per dovere di cronaca, la dichiarazione della Meloni a cui la palestinese fa riferimento.

E del 18 maggio 2019 recita “La Sea Watch pronta a entrare in acqua italiana. Trasbordare i passeggeri e poi affondare la nave? Questo farebbe un governo che intende difendere i propri confini”. Ecco, a me non sembra proprio ci possano essere dubbi. Giorgia Meloni non ha mai chiesto di bombardare le navi degli immigrati. Suggeriva di distruggere, una volta sbarcati tutti i passeggeri inatanti, di mettere fuori uso il corpo del reato di traffico di esseri umani, cioè le imbarcazioni che li avevano traghettati, prassi del resto già sperimentato con qualche successo sulle coste libiche.

Quindi, cara Rula Jebreal, d’accordo che sei bella, d’accordo che sei molto ricca e pure palestinese. Tre cose che piacciono molto alla gente che piace. Ma non per questo puoi pensare di infamare a tuo piacimento il presidente del consiglio di un paese di cui sei pure cittadina. Le infamie sono sulla bocca degli infami, le bugie dei bugiardi, le violenze dei violenti. Se l’analisi logica ha un senso, stiamo parlando di una persona infame, bugiarda e violenta. E con questo ho detto tutto.