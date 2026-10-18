Lo sfogo del poliziotto: “Colpa della sinistra che fomenta odio e impunità”

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Tutta colpa di chi non li sbatte in galera, vanificando tutto il nostro lavoro e i nostri sacrifici, e tutta colpa della sinistra che fomenta odio e pretende impunità. Quelli di ieri ed oggi non hanno nemmeno l’ombra degli studenti, sono vandali teppisti nullafacenti che fanno la campagna elettorale per i soliti gruppi che ci odiano.

La cosa gravissima è che lo Stato impedisce a noi poliziotti di fare il nostro dovere, ma vedi come tutti sono felici quando facciamo le scorte, quando moriamo, quando ci indagano e quando raccogliamo animaletti a bordo strada. Il nostro è un Paese finito, non ha futuro… stiamo crescendo una generazione di incapaci, drogati e delinquenti che non sanno più esprimersi se non con molotov, bombe carta e devastando tutto, in primis i poliziotti.

Constatiamo che lo Stato ci tradisce col politicamente corretto, ancor più grave constatare che lo Stato tradisce il suo popolo che chiede e pretende sicurezza e invece riceve in cambio poliziotti feriti e disarmati. Saranno dispiaciuti Amnesty international e quei politici della sinistra italiana ed europea, per un po’ di giorni non potranno attaccare la Polizia.

Andrea Cecchini – Italia Celere, 18 ottobre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).