“Migliaia di account Facebook bloccati”. Cosa sta succedendo

Honduras: 7 attivisti uccisi in Honduras da inizio 2023

Nonostante il fatto che la chavista Xiomara Castro sia arrivata alla presidenza brandendo la narrativa dell’attivismo sociale, non ha parlato di nessuno di questi sette omicidi. “Per lei, la protezione degli attivisti sociali e dei loro diritti, come i leader contadini, non è una priorità”, lamentano i parenti degli attivisti ambientali ed indigeni uccisi.

Petro usa le foto di ospedali venezuelani per criticare il sistema sanitario colombiano

Il presidente della Colombia ha pubblicato alcune fotografie di un ospedale venezuelano assicurando che si trattava di un centro sanitario ad Antioquia, per criticare il sistema sanitario del suo paese e difendere così la controversa riforma che promuove. “Questo è lo stato degli ospedali nei comuni di Antioquia ma vogliono convincerci che abbiamo il miglior sistema del mondo. Cominciamo smettendo di ingannare le persone”, ha scritto Petro su Twitter, accompagnando il post con due foto dell’ospedale Vargas, a Caracas. La bugia è stata rivelata dall’ex ministro della Salute della Colombia, Fernando Ruiz. “Presidente non sono ospedali di Antioquia. È l’ospedale Vargas de Caracas dove vuole portarci la sua riforma. Ad Antioquia abbiamo ottimi ospedali pubblici, alcuni con carenze ma mai niente del genere”, ha chiarito l’ex ministro di Ivan Duque. Petro ha così dovuto cancellare il suo post su Twitter, senza però scusarsi per il suo errore.

Meta ha bloccato migliaia di account a Cuba e in Bolivia violenti e legati ai due regimi

La società madre di Facebook e Instagram ha riferito ieri di aver smantellato reti di account falsi a Cuba e in Bolivia collegate ai governi di quei paesi e utilizzate per diffondere messaggi filogovernativi e screditare gli oppositori. Le reti operavano in modo indipendente in ogni paese e il loro contenuto ha raggiunto centinaia di migliaia di persone prima di essere rimosso a seguito di un’indagine interna che si è conclusa a fine 2022. “Hanno cercato di nascondere chi c’era dietro, ma la nostra indagine ha trovato collegamenti con il governo cubano “, ha spiegato Ben Nimmo, leader globale di Meta Threat Intelligence. Una situazione simile si è verificata nel caso della Bolivia, ha aggiunto Nimmo.

L’indagine ha portato a collegamenti con il governo di sinistra, con il partito al governo Movimiento al Socialismo (MAS) dopo il suo ritorno al potere nel 2020, e con un gruppo che si fa chiamare “Guerrieri Digitali”, ha affermato. Meta aveva già eliminato nel 2021 una “fattoria di troll” in Nicaragua. A Cuba Meta ha disattivato 363 account Facebook, oltre a 270 pagine e 229 gruppi, oltre a 72 su Instagram. L’operazione ha incluso anche altri social network come YouTube, TikTok e Twitter. In Bolivia sono stati disattivati oltre 1.600 account, pagine e gruppi che operavano in due bunker di La Paz e Santa Cruz. “Hanno coordinato i loro sforzi per utilizzare account falsi, inviare supporto al governo boliviano e perseguire l’opposizione”, ha affermato David Agranovich, direttore di Threat Disruption.

Meta ha affermato di non aver presentato questi dati ai governi di Cuba o Bolivia perché ha scoperto che erano “collegati” a queste attività. “Alcuni di questi account utilizzano foto del profilo che probabilmente sono state generate utilizzando l’intelligenza artificiale, ovvero foto di persone che non esistono”, ha affermato Agranovich, precisando che almeno 650 mila persone hanno seguito una o più pagine della rete cubana e circa 510 mila si sono unite ai gruppi. Il caso boliviano ha coinvolto invece più di due milioni di account che hanno seguivano le pagine.

Paolo Manzo, 25 febbraio 2023

Tutto sull'America Latina e il suo impatto su economia e politica del vecchio continente.