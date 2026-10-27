Anziano aggredito e rapinato all’uscita della metro a Loreto: arrestato un 20enne egiziano

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Era appena uscito dalla fermata Loreto quando tre giovani lo hanno individuato. Lo hanno seguito per un tratto e lo hanno affrontato alle spalle, in prossimità delle scale di uscita. È la ricostruzione della rapina subita il pomeriggio del 29 marzo da un uomo di 75 anni, per la quale la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino egiziano di vent’anni.

Immobilizzato e derubato della collana d’oro

L’anziano ha tentato di reagire. Gli aggressori lo hanno allora bloccato puntandogli contro un oggetto appuntito all’altezza della schiena e, una volta neutralizzata la resistenza, gli hanno strappato dal collo una collana d’oro del valore stimato attorno ai duemila euro. Il borsello che portava a tracolla è rimasto invece al suo posto: il tentativo di sottrarglielo non è riuscito e i tre si sono dileguati lungo viale Monza.

L’arresto dopo sette mesi di indagini

A ricostruire quei pochi minuti e a individuare uno dei responsabili dell’aggressione sono stati gli agenti della VI sezione della Squadra Mobile milanese, dedicata al contrasto del crimine diffuso. Gli elementi raccolti hanno retto al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ha emesso la misura cautelare su richiesta della Procura di Milano. Il ventenne si trova ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

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