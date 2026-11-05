Aquamore, accordo con arena per la fornitura degli shop e delle squadre agonistiche

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Aquamore, azienda leader in Italia per l’impiantistica sportiva acquatica, e lo storico brand arena annunciano un accordo triennale per la fornitura e la vendita di materiale tecnico per l’attività acquatica. Negli shop degli attuali sedici impianti Aquamore – e in quelli di prossima apertura – saranno disponibili per la vendita al pubblico i prodotti tecnici arena. Il brand fornirà anche il materiale per le squadre agonistiche di Aquamore.

“Si tratta di un accordo tra due brand di eccellenza dell’attività in acqua. Per la nostra azienda – spiega il Direttore Commerciale di Aquamore Michele Minotti – la collaborazione con uno storico brand internazionale come arena rappresenta un motivo di prestigio e un valore aggiunto nel percorso di crescita e rafforzamento del nostro posizionamento, in linea con la prospettiva di estensione della nostra operatività. Attraverso i nostri shop garantiremo massima visibilità ai prodotti tecnici arena. I nostri atleti potranno utilizzare il materiale del brand e i nostri clienti e utenti potranno acquistare direttamente negli impianti i prodotti per il proprio allenamento e percorso sportivo e di tempo libero”.

L’accordo tra Aquamore e arena prenderà concretamente il via domenica 8 novembre nel corso dell’arena Planet Water Days, in programma all’Aquamore Bocconi Sport Center di Milano, un appuntamento speciale interamente dedicato alla passione per il nuoto, alla performance e alla condivisione. Dalle 8.00 alle 19.00, l’impianto milanese, grazie alla collaborazione con arena, ospiterà un evento ideato per coinvolgere l’intera community del nuoto attraverso sessioni d’allenamento, swim clinic e incontri con alcuni dei più grandi protagonisti del panorama internazionale, come Thomas Ceccon (campione olimpico 100 mt dorso), David Popovici (campione olimpico 200 mt stile libero), Massimiliano Rosolino e Leonie Beck, insieme agli allenatori Matteo Giunta e Alberto Burlina. Campioni e tecnici metteranno la propria esperienza a disposizione dei partecipanti, condividendo consigli sull’approccio all’allenamento e sulla tecnica in vasca, per migliorare stile e performance.

“Tutto questo – sottolinea Michele Minotti – rispecchia il nostro impegno a rendere gli impianti Aquamore luoghi d’incontro per gli appassionati e gli sportivi, dove coniugare sport, benessere e divertimento. Spazi moderni, sicuri e accessibili a tutti, pensati per offrire un’esperienza appagante per il corpo e per la mente”.

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