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Basket, l’Armani Milano giovedì sera al Forum cerca continuità contro Valencia

Coach Poeta dopo la vittoria su Cantù: "Venivamo da un periodo difficile, ma tutti hanno portato qualcosa. Dobbiamo essere più consistenti per tutta la gara"

Fabrizio Carcano
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foto dai social Olimpia Milano
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Reduce dalla vittoria esterna nel derby lombardo contro Cantù ora l’Olimpia Armani Milano, dopo aver interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive, cerca una continuità di risultati a partire da domani sera, quando all’Unipol Forum di Assago arriverà il Valencia per la decima giornata di Eurolega. Sfida complicata quella contro gli iberici, quinti in classifica con 6 vinte e 3 perse, ma decisiva per un’Armani inchiodata nei bassi fondi con un bilancio di una vinta d otto perse. La vittoria esterna nel derby contro Cantù di lunedì sera ha però rilanciato i biancorossi.

Come spiega Beppe Poeta, coach dell’Olimpia: “Sono contento perché venivamo da un periodo difficile e la vittoria, soprattutto in un derby, ci serviva tanto. Non abbiamo avuto il miglior approccio, ma poi abbiamo giocato tre quarti molto buoni. I cambi difensivi ci hanno dato tanto e così la rotazione a 12 giocatori con tanti protagonisti diversi e tutti hanno portato qualcosa”.

Milano che sta cercando nuove soluzioni tattiche, come l’opzione, tentata nelle due partite perse ad Atene in Eurolega contro Panathinaikos e Olympiacos, di schierare appaiati i due lunghi Wright e Booker insieme. “Ad Atene avevamo utilizzato anche i due lunghi, idea che coltivavo da un po’ ma pensavo di sperimentarla più avanti. Ci aveva dato tanto contro il Panathinaikos poi non è stato possibile riproporla con l’Olympiacos.”

Poeta per il momento esclude il ricorso sul mercato: “L’obiettivo, più che andare sul mercato dove opera la società, è mettere tutti sulla stessa pagina e recuperare i giocatori che devono darci leadership oltre che qualità e non hanno ancora performato come ci aspettavamo. L’anno scorso siamo riusciti a esaltare le qualità dei singoli, ora stiamo lavorando su questo. A Thompson chiedo di essere più aggressivo ma sta crescendo come qualità di gioco. Ma la nostra stagione passa da lì, da Peters, Guduric eccetera. Questo è l’obiettivo. In generale, anche nelle tre perse con Bologna e ad Atene avevamo giocato bene per lunghi tratti ma sempre con qualche blackout. Essere più consistenti per tutta la gara è quello che dobbiamo cercare di essere a cominciare da giovedì contro Valencia”.

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