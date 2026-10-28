Basket, Milano in crisi: nove sconfitte nelle ultime undici partite

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Eurolega di enorme sofferenza, finora, per l’Olimpia Armani Milano, penultima in classifica con solo un successo raccolto in otto giornate e una preoccupante striscia di sei sconfitte consecutive nella massima competizione continentale. Striscia aperta di ko culminata martedì sera con la sconfitta sul difficile parquet del Panathinaikos capolista, contro cui Milano ha giocato una partita alla pari, cedendo solo al fotofinish per 80-75. Prima di due trasferte consecutive ad Atene per i milanesi che venerdì sera affronteranno l’altra corazzata ellenica, l’Olympiacos.

Poeta: “La chiave è riuscire ad essere continui”

“Non è un momento fortunato per noi, la chiave è sempre la stessa ovvero riuscire a essere continui, consistenti per 40 minuti. Qualche volta lo siamo per 30 o 35, contro il Panathinaikos lo siamo stati anche di più ma non basta ancora e questo ci è costato delle partite”, l’analisi del coach dei milanesi, Beppe Poeta. “Abbiamo lottato duro e messo in difficoltà una grande squadra come il Panathinaikos. Purtroppo anche questa volta abbiamo perso sull’ultimo tiro dopo una partita in cui eravamo riusciti a essere efficaci”, il rammarico del tecnico dei biancorossi milanesi.

Armani Milano alla terza sconfitta consecutiva in una settimana, alla nona sconfitta nelle ultime undici partite e attardata anche in campionato dove sta inseguendo, al nono posto, con un bilancio di tre vinte e due perse. La panchina di Poeta non sarebbe ancora a rischio, ma le prossime trasferte sul parquet dell’Olympiacos e poi lunedì sera a Cantù potrebbero essere decisive per il futuro del 41enne coach salernitano.

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