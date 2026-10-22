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Che figata farsi i reel davanti agli scontri

Dai balletti ai selfie, i social trasformano gli scontri in uno sfondo per reel e fotografie. Il nuovo volto del degrado raccontato attraverso chi sceglie di esibire online la violenza invece di allontanarsi.

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E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Guardate qui.

Ne potrei mettere almeno una decina. Un ragazzo in piazza Cordusio che ammicca ai poliziotti. Una coppia che fa un balletto mentre dietro ci sono i fumogeni.

L’ultimo degrado di questo nostro strano tempo sono questi deficienti che si fanno i reel mentre dietro c’è la guerra civile. Sono gli stessi che scattavano le foto vicino al morto, al ferito, all’incidente. Ecco, non dedichiamoci troppo tempo, a questi deficienti. Mi chiedo solo come si sentiranno quando cresceranno, tra una decina d’anni, e nelle foto ritroveranno la piccola galleria degli orrori. Sentiranno quel disagio che provo io per loro oggi? Io lo spero fortemente.

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