Futuro Nazionale in piazza a Milano dopo le violenze: “I 500 militari? Inutili se non possono intervenire”

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Futuro Nazionale in piazza per invocare più sicurezza per i milanesi e per Milano dopo i gravissimi disordini del fine settimana. Il presidio dei vannacciani è andato in scena ieri in piazza San Carlo nella serata di mercoledì 21 ottobre , a suon di striscioni dal significato inequivocabile. «Tolleranza zero» e «Remigrazione» sono solo alcuni degli slogan coniati dal partito di Roberto Vannacci.

Diverse le presenze di rilievo nella piazza. Dal coordinatore lombardo Luca Ferrazzi, che ha criticato la scelta dei 500 militari mandati dal governo, fino a Max Bastoni, ex forzista e leghista, oggi responsabile organizzativo dei vannacciani a Milano. Anche Bastoni, dal canto suo, ha criticato la mossa securitaria del governo: “Sarebbe positivo se dessero loro pieni poteri, invece mi sembra che Mattarella abbia posto un freno. 400 o 500 militari che non possono intervenire sono inutili”.

L’esponente vannacciano ha poi aperto un capitolo sulla legge anti-maranza voluta e presentata dalla Lega qualche giorno fa. “Noi non siamo contrari. Bisogna capire se questa legge verrà votata e non sia solo uno spot. Tutto ciò che può andare incontro – ha sostenuto Bastoni – ai cittadini di Milano e alle Forze dell’Ordine può essere positivo”. Bastoni ha poi puntato l’indice contro l’immigrazione irregolare. “Ci sono italiani che in realtà non sono tali. I nostri parlamentari sono pronti a fare tutti gli emendamenti necessari laddove fosse dovuto nella legge anti-maranza. Ci vuole una certezza della pena per i minori e una loro responsabilità. Non posso credere – conclude Bastoni – che dei 12enni escano di casa senza che la famiglia sappia che cosa vadano a fare”.

Anche il coordinatore lombardo Luca Ferrazzi si è espresso sui disordini del weekend. Che saluta come comunque positivi i provvedimenti del Governo e aggiunge: “Abbiamo sempre detto che chi commette reati di questo tipo e vandalizza una città deve rispondere a livello patrimoniale dei danni che provoca”. In piazza anche Emanuele Ajello e Sylvie Lubamba, fondatori di due comitati costituenti di Futuro Nazionale.

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