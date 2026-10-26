Gioie e dolori in fascia tricolore: il mestiere del sindaco raccontato da Giancarlo Volpe

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“Capita sempre. Dopo quattro o cinque mesi massimo dall’insediamento. Il sindaco, in mezzo a una discussione, mi guarda. E dice: «Chi me lo ha fatto fare!»”.

È uno dei passaggi più divertenti e illuminanti di “Il mestiere del sindaco“, il libro di Giancarlo Volpe, pubblicato da Rubbettino, che sarà presentato giovedì 29 ottobre alle 18.30 alla Canottieri Milano, in Alzaia Naviglio Grande 160. Con l’autore dialogherà Santo Minniti, presidente del Municipio 6 di Milano.

Fare il sindaco, del resto, è un mestiere davvero particolare. Non esiste una scuola obbligatoria per impararlo, ma appena eletti ci si trova a dover governare una macchina amministrativa complessa, confrontarsi con assessori, dirigenti, consiglieri e cittadini, assumere decisioni difficili e rispondere praticamente di tutto. Anche di ciò che non rientra nelle proprie competenze.

Volpe, dirigente pubblico che in oltre vent’anni ha lavorato al fianco di numerosi primi cittadini, lo racconta attraverso episodi, consigli e osservazioni raccolti sul campo. Come quella volta in cui i residenti pretesero l’intervento del sindaco perché un leone, rinchiuso nella gabbia di un circo, continuava a ruggire disturbando il vicinato. Ne viene fuori un ritratto ironico e disincantato, ma anche profondamente rispettoso, di una delle figure più importanti della vita democratica italiana. Tra entusiasmi iniziali e improvvise disillusioni, piccole vanità del potere, rapporti non sempre facili con la burocrazia, responsabilità giudiziarie e nuove insidie della comunicazione.

Ma il libro è soprattutto una riflessione sulle qualità necessarie per amministrare bene: competenza, equilibrio, capacità di ascolto, gentilezza e autentica passione per il bene comune. La conversazione alla Canottieri Milano sarà l’occasione per esplorare il lato meno conosciuto della vita amministrativa, confrontando lo sguardo di chi ha osservato tanti sindaci dietro le quinte con l’esperienza diretta di chi esercita quotidianamente responsabilità politiche sul territorio.

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