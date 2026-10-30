Hockey, doppio impegno casalingo per il Milano HC nel fine settimana alla Fiera Arena di Rho

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Doppio impegno casalingo ravvicinato per il Milano Hockey Club. Questa sera alle 19.45 la squadra di coach Doug Shedden torna sul ghiaccio della Fiera Ice Arena di Rho per affrontare i Pioneers Vorarlberg nella 17ª giornata della win2day ICE Hockey League. I rossoblù milanesi, al decimo in classifica a quota 20 punti dopo 16 incontri disputati, torneranno poi sul ghiaccio di casa già domenica 1 alle 17, contro gli sloveni dell’Olimpia Lubiana.

La formazione allenata da Doug Shedden arriva all’appuntamento dopo la sconfitta, la terza consecutiva, per 3-2 di martedì sul ghiaccio dell’Hydro Fehérvár AV19, alla MET Aréna di Székesfehérvár. Dopo il vantaggio di Farren, pareggiato da Greg McKegg, gli ungheresi sono andati sul 3-1 con Kuralt e Cyr; il Milano ha accorciato con Lucas Chiodo, senza però riuscire a completare la rimonta nemmeno nel finale con il portiere fuori.

I Pioneers Vorarlberg occupano l’ultima posizione in classifica. In 16 partite gli austriaci hanno raccolto un solo punto, ottenuto il 9 ottobre con la sconfitta ai rigori contro il Klagenfurt. Mercoledì sera, davanti al proprio pubblico della Vorarlberghalle, i Pioneers sono passati in vantaggio contro l’Olimpija Lubiana con il lettone Kristaps Skrastins, prima di cedere per 5-1 alla rimonta degli sloveni.

Il precedente stagionale sorride al Milano. Il 23 settembre a Feldkirch i rossoblù si imposero per 5-4, conquistando la terza vittoria in altrettante partite dall’esordio in ICE Hockey League. Decisivo un primo periodo chiuso sul 4-1, con la doppietta di Dante Hannoun e le reti di Michael Dal Colle e Diego Cuglietta, prima del 5-1 firmato da Madaschi. Nel finale i Pioneers riaprirono la gara grazie alla tripletta di van Nes, l’ultima rete a 20 secondi dalla sirena.

Da valutare in extremis Jake Smith: per un suo impiego si deciderà prima del match. Stesso discorso per Finoro che ha recuperato dall’infortunio nella parte alta del corpo e potrebbe tornare a disposizione già per stasera. “Nella situazione in cui siamo – spiega il difensore rossoblu Wyatte Wylie – dobbiamo solo restare uniti come squadra, lavorare sui dettagli e tornare a fare il nostro gioco: affrontiamo un’altra squadra che ha bisogno di punti come noi, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi, lavorare duro e ricordarci che a inizio stagione con il nostro sistema abbiamo vinto partite”.

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