Milano Quotidiano

Il generale Cosimo Di Gesù e la banalità del bene

Il generale delle Fiamme Gialle indagato per anni a Milano è stato archiviato. Gli accessi contestati a una banca dati erano per garantire la massima trasparenza nella realizzazione dell'ospedale in Fiera ai tempi del Covid. IL COMMENTO

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Cosimo di Gesù
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Commento brevissimo per una storia tristissima. Cosimo Di Gesù, generale della Guardia di Finanza, indagato per anni dalla Procura di Milano perché avrebbe fatto un accesso abusivo a una banca dati per controllare alcune aziende, è stato archiviato. Ma la storia tristissima è che sia stato indagato, non che sia stato archiviato. Perché quegli accessi alla banca dati non erano finalizzati a intascarsi qualche mazzetta, che ovviamente non c’è stata (e basta conoscerlo per 5 minuti per capirlo), ma per evitare che aziende appaltatrici che hanno realizzato l’Ospedale in Fiera sotto Covid a tempo di record non avessero “scheletri nell’armadio” o collusioni con la mafia. La banalità del bene: c’è uno che fa la cosa giusta perché è giusto farla. Risultato finale: quelle aziende erano pulite, i controlli erano stati fatti nella più grande trasparenza. Ma lui è finito indagato, con carriera macchiata per anni. E in più sono stati spesi un bel po’ di fondi pubblici anche per questa intemerata contro un servitore dello Stato. Sempre peggio, e qui dalla giustizia di Milano (purtroppo, solo per adesso) è tutto.

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#cosimo di gesù#covid#milano#ospedale fiera milano
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