La donna che ci insegna che cosa vuol dire manifestare

Ovviamente non condivido nulla di quel che scrive Pucciarelli, del quale sono amico così come lo sono di molti altri che la pensano all’opposto mio. Io penso che i vetri infranti, le vetrine che saltano, sono già una violenza inaccettabile contro i lavoratori. Quelli che stanno dentro il negozio, a cercare di arrivare a sera per portare a casa la pagnotta. E mi fa incazzare che qualcuno dica che non importa, perché quelli sono negozianti, ovvero fanno parte della schiera dei padroni. Perché uno che possiede un negozio non è un padrone, è un lavoratore. Una commessa o un commesso di Footlocker non è un padrone, è uno semplicemente enormemente più onesto sia di chi spacca tutto che di quelli che giustificano il fatto che si spacchi tutto. A me chi spacca una vetrina fa schifo. Distrugge la mia città, distrugge il posto dove si guadagnano da vivere i lavoratori. A questo proposito, ho pure visto il post dell’Estetista Cinica, al secolo Cristina Fogazzi, che ha chiesto scusa perché le commesse non hanno fatto entrare in negozio un ragazzo ferito negli scontri. “Erano spaventate, poverine, chiedo scusa”.