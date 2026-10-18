La legge “anti-maranza” e il tempismo perfetto di Salvini dopo la guerriglia a Milano

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Lunedì 19 ottobre 2026 approda alla Camera la proposta di legge della Lega, firmata dal deputato Igor Iezzi, che introduce una stretta sull’accesso alla cittadinanza italiana. Battezzata dai media e dal partito stesso come “norma anti-maranza“, la legge mira a precludere o revocare la nazionalità ai giovani stranieri, inclusi i nati in Italia al compimento dei 18 anni, che commettono reati gravi come lo spaccio di droga o atti di microcriminalità legati alle baby gang. Tuttavia, a trasformare questo passaggio parlamentare in un caso politico di portata nazionale è il tempismo strategico del leader del Carroccio, Matteo Salvini.

Solo due giorni prima, sabato 17 ottobre 2026, il cuore di Milano è stato sconvolto da una violenta guerriglia urbana. Una manifestazione indetta dal movimento “Italia in Piazza” contro il carovita è degenerata in pesantissimi scontri in Piazza Duomo. Centinaia di facinorosi vestiti di nero hanno messo la zona a ferro e fuoco, bersagliando le forze dell’ordine con un fitto lancio di pietre, transenne e bombe carta. Il bilancio è stato drammatico: oltre 50 fermati e numerosi agenti feriti. Tra i protagonisti dei disordini, i report delle forze dell’ordine e le cronache locali identificano una forte presenza di frange dei centri sociali e di giovanissimi delle periferie milanesi, molti dei quali appartenenti alle cosiddette seconde generazioni di immigrati.

Così Salvini può cavalcare l’eco mediatica dei disordini milanesi

Dietro la calendarizzazione e l’enfasi mediatica della Lega su questa proposta si nasconde un astuto retroscena politico. Salvini e i vertici leghisti, consapevoli delle tensioni sociali accumulate sul tema del carovita e della sicurezza, hanno cavalcato politicamente l’eco mediatica degli inevitabili disordini del fine settimana meneghino. Presentando la stretta sulla cittadinanza proprio all’indomani delle devastazioni di Milano, il vicepremier punta a incassare il massimo dividendo politico in termini di visibilità ed elettorato.

La mossa consente a Salvini di posizionarsi in prima linea come il più fermo difensore dell’ordine pubblico e dei “cittadini perbene”. Questa narrativa punta a drenare consensi non solo verso le opposizioni, ma anche all’interno della stessa maggioranza di governo, rispondendo sul piano del “pugno di ferro” alle posizioni più radicali interne al mondo della destra, come quelle rappresentate dall’eurodeputato Roberto Vannacci. Essendo la Lega al governo, Salvini ha il potere reale di incidere sul quadro normativo del Paese. L’obiettivo finale è chiaro: capitalizzare la rabbia e la paura dell’opinione pubblica dopo i fatti del Duomo, estendendo idealmente la condanna dei “maranza” a chiunque usi la violenza nelle piazze contro lo Stato.

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