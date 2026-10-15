La metafora del parcheggio, ovvero quel che accade nel centrosinistra spiegato malissimo

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com



Immaginatevi un piccolo parcheggio. Non ci stanno neppure una decina di autovetture: a dirla tutta quattro o cinque macchine e sembra affollatissimo. Ognuno dei conducenti di queste autovetture ha il suo stile. C’è chi pensa di essere il più bravo a condurre l’automobile lungo le strade tortuose. Chi pensa di avere l’automobile più bella e più ammirata. Chi ha una vernice appariscente e chi invece preferisce uno stile molto understatement. Chi si vanta di portare sui sedili anteriori e posteriori celebrità con cui parlare a lungo.

Ognuna di queste automobili ha la pretesa di essere quella che va più lontano e che vincerebbe la gara con le auto nel parcheggio vicino, che pure stanno facendo un gran casino, ma sono solo in tre. I conducenti, in questo stretto e piccolo parcheggio fanno varie manovre. C’è chi si mette in mostra, chi vuole impedire agli altri di uscire per prendere la strada della candidatura a sindaco. Chi propone di fare una gara, lungo quella strada, per capire chi arriva primo. C’è chi dice una cosa e ne fa un’altra, chi pensa a ostacolare l’altro. Ogni tanto qualcuno mette fuori la testa dal finestrino e dice qualcosa al mondo, per attirare su di sé i riflettori degli spettatori, che guardano con attenzione quel che avviene nel piccolo parcheggio. Ogni volta sembra esserci la grande svolta. Un giorno ci si sveglia e tutti sembrano pronti a correre lungo la strada delle Primarie. Il giorno dopo ci si sveglia e viene annunciato urbi et orbi, grazie alle parole portate dal Mr. Wolf di Elly Schlein Igor Taruffi, che le primarie nazionali dovranno essere precedenti e scisse da quelle locali.