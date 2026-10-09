Le elezioni di Milano non le vince chi la spara più grossa

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Calmieriamo gli affitti privati! Costruiamo nuove case popolari! Costringiamo i fondi e gli sviluppatori a fare quel che diciamo noi! Diamo la precedenza alle cooperative nei progetti! Stiamo giocando, in questa campagna elettorale partita con largo anticipo, a chi la spara più grossa. Anche sulle flotte dei droni sui cieli di Milano mi vien da dire che bisognerebbe calmarsi un secondo: chissà che cosa ne pensa l’Enac, l’Enav o chi comunque si occupa degli oggetti volanti nei nostri cieli. Le cose che ho citato sono state non solo dette pubblicamente, ma addirittura messe nei reel, nei video, nei post social.

Insomma, nel mondo di oggi è come se fossero nel programma elettorale. Peccato che calmierare gli affitti privati sarebbe un filo incostituzionale: magari sentiamo il Tar, o il parere di un giudice amministrativo, sennò finisce come il giochino dei comitati su San Siro. Costruire nuove case popolari si potrebbe anche: con quali soldi? Quelli che recupereremo dall’evasione (che vuol dire che sono inesistenti per definizione)? E precisamente i fondi internazionali come li costringi? Ma ci avete mai parlato con un fondo, mi vien da chiedere. Il fondo ha un modo di procedere matematico: io investo x e vorrei y. Se non ho questo rendimento vado da un’altra parte, da Bangkok a Berlino. Ah, e dare la precedenza alle cooperative vuol dire beccarsi quantomeno una causa, e magari una condanna perché favorire qualcuno è quantomeno illegale. Sui droni ho già detto.

Sui politici che hanno proposto tutto questo invece non c’è niente da dire. I cittadini però non sono proprio cretini (credo).

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