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Grande Milano, l’importanza di ascoltare Carlo Tognoli

Le lezioni dimenticate di un gigante della politica milanese, dall'urbanistica alla necessità di pensare ad una area urbana vasta e policentrica

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E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Venerdì scorso sono andato ad ascoltare il lancio della candidatura di Pierfrancesco Majorino. Sala stracolma, fuori circa 300 persone. Alla fine gli organizzatori diranno mille. Conta poco: di gente ce ne era davvero tanta, quindi buona la prima per “Majo”.. Quello che mi è piaciuto tantissimo è stato il richiamo a un gigante della politica cittadina come Carlo Tognoli.

 

Scriveva Tognoli, a proposito di urbanistica: “Nella Milano che andava trasformandosi da industriale a post-industriale, una errata impostazione ideologica stava per sostituire un aggiornamento della pianificazione urbanistica che avrebbe dovuto basarsi su proiezioni non astratte delle modificazioni economiche, sociali e demografiche in atto”. Proiezioni non astratte. Segnarselo: amministrare non è un atto ideologico.

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Un altro passaggio decisivo. “L’ampliamento della rete della MM sarebbe stato un segno dell’iniziativa socialista. Una parte del PCI (e del sindacato) era però poco favorevole (per non dire contraria) a investire nella MM per non sottrarre risorse alle spese sociali e preferiva il potenziamento delle linee di superficie”.

E ancora, il passaggio che ritengo più importante: “Per raccogliere la «sfida» della globalizzazione a Milano si deve adottare una politica in grado di fare la storia di una popolazione che coincide quasi con la regione Lombardia. Un’area urbana «policentrica», che va da Milano a Varese, Como, Lecco, Bergamo, Cremona, Lodi, Pavia, città che hanno la loro identità economica, sociale, culturale – sedimentata – ma convivono e si integrano. Questa è la «grande Milano» che c’è, ma pochi la percepiscono. Questo è uno dei temi sui quali da tempo insistiamo, affinché il capoluogo lombardo mantenga il suo ruolo di «altra capitale» in Italia e sia in grado di competere nuovamente (come accadeva durante l’era industriale) a livello continentale e mondiale”. Capito? Grande Milano. Una Milano grande come una Regione in prospettiva, sicuramente come il cuore e tutto l’hinterland. 

 

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