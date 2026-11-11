Milano 2027, centrodestra in ritardo sul candidato anche (e soprattutto) per lo stallo totale a Roma, Napoli e Torino

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La scadenza ufficiosa è fissata: sciogliere le riserve entro la fine di novembre per dare a Milano il nome del candidato sindaco che sfiderà il centrosinistra, che è ancora in alto mare senza una data per le primarie meneghine e nazionali. Sulla carta, i giochi all’ombra del Duomo sembrerebbero quasi fatti (condizionale assolutamente d’obbligo), o quantomeno indirizzati da precise rilevazioni numeriche. I sondaggi interni alla coalizione, infatti, parlano chiaro e danno Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, favorita rispetto a Matteo Perego di Cremnago, esponente di Forza Italia e attuale sottosegretario alla Difesa.

Una realtà che Fratelli d’Italia conosce e analizza perfettamente. I vertici del partito di maggioranza relativa sanno che lo scenario milanese è mutato profondamente, specialmente dopo i gravi fatti di violenza dello scorso 17 ottobre che hanno riacceso i riflettori sul tema della sicurezza urbana. In questo contesto, una figura battagliera e identitaria come quella di Sardone viene vista come l’unica spinta in grado di riaprire una partita storicamente complessa. Le rilevazioni confermano che, con l’eurodeputata leghista in campo, il centrodestra “se la può giocare“: nessuno parla di vittoria blindata contro le corazzate del centrosinistra, ma la partita sarebbe quantomeno aperta e contendibile.

Eppure, tutto è immobile. Il tavolo milanese è di fatto congelato, e la colpa non è da ricercare all’interno dei confini regionali lombardi, bensì nelle dinamiche del tavolo nazionale del centrodestra. Il capoluogo lombardo è infatti inserito in un “pacchetto” di nomine che comprende altre tre scacchiere fondamentali e pesantissime: Roma, Napoli e Torino.

Il vero dramma strategico della coalizione risiede proprio qui. Se a Milano un profilo e una convergenza potenziale su Sardone si starebbero faticosamente delineando, nelle altre tre grandi città la situazione è definita dagli stessi big di coalizione come “molto più indietro”. A Roma, Napoli e Torino il centrodestra arranca nella ricerca di profili competitivi o di sintesi tra i partiti (siano essi espressi soprattutto da Fratelli d’Italia o Forza Italia), accumulando un ritardo cronico che rischia di compromettere l’intera campagna elettorale.

L’interdipendenza dei tavoli nazionali si trasforma così in una zavorra per Milano. Essendo le trattative collegate da rigidi bilanciamenti politici e geografici tra gli alleati, il dossier milanese non può essere chiuso finché non si sbloccheranno i nodi ben più intricati delle altre metropoli. I leader nazionali frenano i territori: non si può annunciare Milano senza avere certezze sul candidato da schierare nella Capitale o all’ombra del Vesuvio.

Il paradosso è evidente. Una competizione già di per sé difficilissima come quella milanese, che richiederebbe una partenza anticipata per recuperare terreno e presentare una visione di città strutturata, viene ulteriormente rallentata e penalizzata dalle paludi romane, napoletane e torinesi. Nelle retrovie dei partiti cresce il malumore dei dirigenti locali, consapevoli che ogni settimana perduta in attesa del via libera nazionale è un vantaggio regalato agli avversari. La speranza resta quella di blindare l’accordo entro fine mese, ma il rischio che Milano rimanga vittima del grande risiko delle poltrone nazionali si fa ogni giorno più concreto.

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