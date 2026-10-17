Milano 2027, primarie di centrodestra? Sardone batte Perego 58% a 42. I numeri in esclusiva su Milano Quotidiano

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“Se il centrodestra milanese decidesse di ricorrere alle primarie per individuare il candidato sindaco, la sfida tra Silvia Sardone e Matteo Perego di Cremnago vedrebbe oggi in vantaggio l’europarlamentare della Lega”. E’ quanto emerge da un’analisi demoscopica realizzata dall’istituto Yoodata per Milano Quotidiano sulle eventuali primarie nel centrodestra per scegliere il candidato sindaco di Milano alle elezioni comunali del 2027.

“La ragione principale è la maggiore notorietà costruita in anni di attività politica sul territorio, in Consiglio comunale, in Regione Lombardia e a Bruxelles. Perego può contare su un profilo istituzionale solido e su una crescente visibilità nazionale, ma resta molto meno conosciuto presso l’elettorato milanese. In una consultazione aperta, Sardone sarebbe probabilmente favorita tra gli elettori più identitari e militanti del centrodestra, mentre Perego raccoglierebbe maggior consenso nell’area moderata e civica”, si legge nella ricerca demoscopica.

“In base a questi fattori, una previsione plausibile collocherebbe Sardone tra il 55% e il 60% dei voti, con Perego tra il 40% e il 45%. Una stima di sintesi potrebbe essere 58% a 42%, sufficiente a consegnare a Sardone la vittoria delle primarie e la candidatura alla guida di Palazzo Marino”, conclude lo studio dell’istituto Yoodata.

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