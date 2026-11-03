Milano 2027, Yoodata: “Ballottaggio? Favorito il centrosinistra. Sardone meglio di Perego”. Simulazioni e dati

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

“Se le elezioni comunali di Milano dovessero concludersi con un ballottaggio tra i nomi oggi più accreditati, il centrosinistra partirebbe favorito in tutte e quattro le combinazioni possibili. A suggerirlo sono sia i sondaggi disponibili sia le caratteristiche sociopolitiche dell’elettorato milanese, che negli ultimi anni ha mostrato una marcata inclinazione verso candidati percepiti come moderati, europeisti e civici”. E’ quanto spiega una simulazione per Milano Quotidiano sull’eventuale ballottaggio alle elezioni comunali di Milano 2027 dell’istituto demoscopico Yoodata.

“Prendiamo in esame i quattro casi possibili. Nel confronto tra Silvia Sardone e Mario Calabresi, il vantaggio andrebbe all’ex direttore di Repubblica, accreditato di circa il 57% contro il 43% della candidata del centrodestra. Più equilibrato, ma sempre favorevole al centrosinistra, il duello tra Sardone e Pierfrancesco Majorino, con quest’ultimo stimato intorno al 55% contro il 45%”.

“Anche Matteo Perego di Cremnago, in base ai dati oggi disponibili, perderebbe contro Calabresi, che potrebbe prevalere con un margine ampio, attorno al 58% contro il 42%. Infine, nel confronto tra Perego e Majorino, il candidato progressista manterrebbe un vantaggio significativo anche se un po’ più contenuto, nell’ordine del 54% contro il 46%”.

“La conclusione politica è che oggi il centrodestra appare più competitivo con Sardone che con Perego, con alcune sfumature legate al profilo del candidato progressista. Tra i quattro nomi in campo, Calabresi sembra infatti quello con la maggiore capacità di attrarre consenso oltre i confini tradizionali della coalizione, confermandosi (sia pure di misura rispetto a Majorino) l’avversario più temibile per il centrodestra milanese. Come sempre, però, a fare veramente la differenza saranno i contenuti e i toni della campagna elettorale, ancora tutta da impostare“, conclude l’analisi di Yoodata.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).