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Milano 2027, Yoodata: “Sardone meglio di Perego. Potenziale del 50%, può diventare sindaco”

"I temi della sicurezza, delle periferie e del costo della vita potrebbero ridurre il vantaggio progressista. In questo scenario Sardone potrebbe arrivare al ballottaggio in condizioni competitive"

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“A sette mesi circa dalle elezioni comunali di Milano, nel centrodestra si consolida il confronto fra Silvia Sardone e Matteo Perego. Se il secondo rappresenta il profilo istituzionale e moderato dell’offerta politica appunto di centrodestra, la prima appare oggi dotata di un potenziale elettorale superiore, grazie a un profilo molto caratterizzato”. Lo spiega un’analisi dell’istituto demoscopico Yoodata – realizzata per Milano Quotidiano – sulle elezioni amministrative a Milano, che si terranno nella primavera del 2027, e sul nome del candidato sindaco del Centrodestra.

Sardone unisce infatti forte notorietà personale, radicamento territoriale e capacità di mobilitare l’elettorato più motivato della coalizione. Perciò, n un’ipotetica primaria di centrodestra partirebbe favorita, con un consenso stimabile fra il 60 e il 65 per cento. Perego conserverebbe punti di forza importanti presso il voto moderato e centrista, ma soffrirebbe soprattutto per un livello di conoscenza molto inferiore”.

“La vera sfida resta però Palazzo Marino. Milano continua a essere una città difficile per il centrodestra, ma i temi della sicurezza, delle periferie e del costo della vita potrebbero ridurre il vantaggio progressista. In questo scenario Sardone potrebbe arrivare al ballottaggio in condizioni competitive. Il suo tetto elettorale massimo appare oggi collocabile intorno al 50 per cento dei voti. Sarebbe una partita apertissima. E, per la prima volta dopo molti anni, non scontata“, conclude l’analisi di Yoodata.

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