Milano, le impressionanti immagini della devastazione nel centro di Milano. VIDEO

Due giorni di violenze, scontri con le forze dell’ordine, vetrine distrutte e negozi saccheggiati. Milano è stata teatro di una vera e propria guerriglia urbana tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, con migliaia di giovanissimi, molti dei quali incappucciati, protagonisti di disordini da piazza Duomo a via Torino, fino a Cordusio e corso Garibaldi. Bombe carta, petardi, sassi e transenne lanciati contro gli agenti, mentre le strade del centro venivano messe a ferro e fuoco. Oltre 200 i giovani accompagnati in Questura nella sola giornata di domenica, quasi l’80% minorenni. Le immagini delle violenze e delle devastazioni che hanno sconvolto il cuore di Milano.

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