Omicidio nel Bresciano, 21enne uccide la madre a coltellate e poi si costituisce dai carabinieri

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Tragedia familiare nella notte a Chiari, in provincia di Brescia, dove un giovane di 21 anni, Eduart Xhani, ha ucciso la madre a coltellate all’interno dell’abitazione in cui vivevano. Il delitto è avvenuto in una casa di via Tagliata, in circostanze ancora da chiarire. Dopo aver colpito mortalmente la donna, il ragazzo si è allontanato dall’abitazione, per poi consegnarsi spontaneamente ai carabinieri a Cremona.

Madre uccisa a coltellate a Chiari, il figlio si consegna ai carabinieri

Secondo le prime informazioni l’omicidio si è consumato nel corso della notte tra lunedì 2 e martedì 3 novembre. Il 21enne avrebbe aggredito la madre utilizzando un coltello, provocandone la morte. Successivamente si sarebbe allontanato dal luogo del delitto, raggiungendo Cremona, dove si è presentato ai carabinieri. Non sono ancora emersi dettagli sulla dinamica dell’aggressione né sulle circostanze che avrebbero portato il giovane a compiere il gesto.

Le indagini dei carabinieri: movente ancora sconosciuto

Nell’abitazione di via Tagliata sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari, affiancati dagli specialisti del Nucleo investigativo, impegnati negli accertamenti e nella ricostruzione di quanto accaduto. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le ragioni dell’omicidio e di ricostruire le ore precedenti all’aggressione. Al momento il movente resta sconosciuto e sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo. Le indagini proseguono per fare piena luce sulla tragedia che ha colpito la famiglia nel comune bresciano.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).