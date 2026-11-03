Principia, il nuovo presidente è l’ex sindaco di Mantova Mattia Palazzi

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Principia annuncia la nomina di Mattia Palazzi a nuovo presidente della società. Palazzi porta in Principia una consolidata esperienza amministrativa e istituzionale, maturata in particolare nel corso dei due mandati da sindaco di Mantova, incarico ricoperto dal 2015 al 2026. Dal 2024 è vicepresidente nazionale di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con delega alle riforme.

Accanto all’esperienza nelle istituzioni, Palazzi ha maturato competenze nel governo di società e organizzazioni. È attualmente presidente del Consiglio di amministrazione di Egea Holding e ricopre incarichi nei consigli di amministrazione di Autostrada Campogalliano Sassuolo e Autostrada Regionale Cispadana. Dal 2016 al 2025 è stato consigliere di amministrazione di Autostrada del Brennero, partecipando anche al Comitato esecutivo per due mandati. Ha inoltre ricoperto incarichi nazionali e regionali in ANCI e ALI, oltre a ruoli di responsabilità nel mondo del terzo settore e della cultura.

“Assumere la presidenza di Principia – afferma Mattia Palazzi – è per me motivo di grande soddisfazione e, soprattutto, una responsabilità importante. MIND è un progetto di straordinario valore, un’esperienza innovativa di rigenerazione urbana e sviluppo che dimostra quanto sia fondamentale mettere in relazione istituzioni, imprese, università e ricerca. Metterò a disposizione di Principia l’esperienza maturata nelle istituzioni e nella gestione di realtà complesse, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della società e allo sviluppo di MIND. Credo che progetti come questo possano rappresentare un modello per il futuro dei nostri territori e un’importante opportunità per il Paese”.

Per Mauro Capitanio, amministratore delegato di Principia “la nomina di Mattia Palazzi alla presidenza rappresenta un valore aggiunto importante per Principia. La sua esperienza amministrativa, la profonda conoscenza delle istituzioni e dei territori e le competenze maturate nella governance di società complesse sono caratteristiche particolarmente preziose per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Sono convinto che la collaborazione con il nuovo presidente consentirà di rafforzare ulteriormente il ruolo di Principia e di proseguire con ambizione nello sviluppo di MIND, consolidandone il posizionamento come uno dei più importanti distretti dell’innovazione in Italia e in Europa”.

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