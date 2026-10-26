Progetto Civico Italia, la Lombardia apre la fase del radicamento dopo gli Stati Generali: “La nostra rete si allarga”

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Gli Stati Generali di Progetto Civico Italia si sono chiusi a Roma, e per la Lombardia si apre ora una fase diversa: consolidare la rete esistente, allargare la partecipazione e costruire una presenza più solida nei Comuni. La delegazione regionale ha preso parte ai lavori portando esperienze amministrative e proposte maturate nelle singole realtà locali.

Palestra: “Trasformare l’entusiasmo in lavoro organizzato”

Per Michela Palestra, consigliera regionale e coordinatrice di Progetto Civico Italia in Lombardia, il ritorno da Roma comporta una responsabilità precisa, quella di convertire la mobilitazione di quelle giornate in attività politica quotidiana. La rete, osserva, sta crescendo tanto nei numeri quanto nella distribuzione territoriale: all’esperienza si avvicinano sindaci, assessori e consiglieri comunali, insieme a figure della società civile intenzionate a mettere a disposizione competenze.

“Vogliamo costruire un soggetto politico riconoscibile, organizzato e capace di incidere sulle scelte”, afferma Palestra, che individua nelle singole storie amministrative il punto di partenza. Metterle in comune, spiega, rafforza l’azione nei Comuni e consente di portare le istanze locali nelle sedi dove si decide a livello regionale e nazionale.

Il metodo: partire dai problemi e rispondere con soluzioni verificabili

L’impostazione rivendicata è quella pragmatica dell’esperienza amministrativa: individuare i problemi concreti, ascoltare chi li vive, cercare soluzioni realizzabili e assumersi la responsabilità dei risultati. “Chi amministra sa che una proposta deve misurarsi con i bisogni delle persone, con le risorse disponibili e con la possibilità di realizzarla”, osserva la coordinatrice. Dalla salute alla mobilità, dal lavoro alla qualità dei servizi, l’intenzione dichiarata è “costruire risposte verificabili e dare una prospettiva politica al lavoro che ogni giorno svolgiamo nelle nostre comunità”.

Il ringraziamento a Onorato

Un passaggio della nota è dedicato ad Alessandro Onorato, promotore del percorso che a Roma ha riunito amministratori ed esperienze civiche provenienti da tutta Italia. “Ha avuto il coraggio di credere in questo grande progetto e la capacità di coinvolgere tantissime persone, mettendo in relazione energie ed esperienze diverse intorno a un’ambizione comune”, afferma Palestra, che parla di un incontro capace di dare “ulteriore slancio” al percorso.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).