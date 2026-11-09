Si fa presto a dire “abbattiamo San Siro”. I comitati: “375 milioni di chili di cemento da frantumare”

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Il problema non è tanto (o solo) il nuovo stadio. Il punto è il vecchio impianto. Ed in particolare la sua demolizione. Parte da qui la riflessione per Frontale di Massimiliano Favoti, referente del Comitato coordinamento per la tutela del verde Parco Ovest, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del progetto del nuovo San Siro.

A preoccupare i residenti è infatti l’abbattimento di gran parte del Meazza che inizierà non appena sarà inaugurato il nuovo stadio, dal 2032 in poi. L’operazione comporterebbe 375 milioni di kg di cemento frantumati in un’area densamente abitata. Il Comitato evidenzia anche che l’abbattimento meccanico genererebbe picchi di polveri oltre i 500 microgrammi per cubo, con il deposito al di sotto del metro di altezza dei frammenti di calcestruzzo di pm10. “Per questo i più a rischio sarebbero i bambini e con la loro frequenza respiratoria più accelerata, incamerano più inquinanti con il rischio di infiammazioni e asma bronchiale”, denuncia Favoti.

“Sarà come buttare giù il Duomo per costruire un bel negozio di Apple Store: butti giù un simbolo e costruisci un impianto bellissimo dal punto di vista tecnologico, con pannelli solari e acustica che protegge il quartiere rispetto ad oggi”. Ma il nuovo stadio sorgerebbe molto vicino a condomini già esistenti. A preoccupare il Comitato è anche il fatto che le valutazioni ambientali si stanno facendo sui parametri attuali, non tenendo in considerazione che entro il 2030 l’Ue prevede il dimezzamento degli inquinanti. “Valutazione che invece si sta facendo con i parametri attuali che sono più laschi” aggiunge Favoti.

Da qui l’altra obiezione: “Inopportuno presentare il progetto del nuovo stadio senza aver terminato una valutazione dell’impatto su ambiente e salute”. Il Comune ha effettivamente chiesto a San Siro Stadio S.p.A. “ulteriori approfondimenti sugli impatti sanitari del progetto”. Sono stati depositati due nuovi documenti ufficiali dedicati agli aspetti sanitari dell’intervento e il termine per presentare le osservazioni è stato prorogato dal 1° al 15 novembre, consentendo a cittadini e associazioni di analizzare anche questi nuovi documenti. “Non è la soluzione finale per noi – aggiunge Favoti – ma ora abbiamo più elementi ufficiali per comprendere meglio gli impatti ambientali e sanitari del progetto, formulare osservazioni più solide e continuare a chiedere le necessarie garanzie”.

Nel frattempo anche l’opinione pubblica negli ultimi giorni sembra aver “preso un’onda emotiva diversa, nata anche per la scelta del nome (Generali Stadium, ndr)”. E diversi candidati sindaci – anche del centrosinistra – si stanno dissociando dalla demolizione del Meazza. “Adesso tutti sembrano abbracciare la battaglia per conservare San Siro, perché hanno capito, sia a sinistra che a destra, che questo porta consenso” spiega Favoti. Secondo il quale l’ipotesi del doppio impianto sarebbe caldeggiato anche da una parte dei tifosi dell’Inter, che hanno protestato con gli Ultras prima della presentazione del progetto a Castello Sforzesco. San Siro “è sempre stato più nel cuore dell’Inter mentre il nuovo è più nello spirito del Milan”, conclude Favoti.

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