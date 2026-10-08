Spari e colpi di machete contro due giovani: quattro arresti nella gang dei Latin King nel Milanese

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Una violenta aggressione con armi da fuoco e da taglio, due ragazzi feriti e quattro arresti. È il bilancio di quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì a Cologno Monzese, dove due giovani sudamericani di 18 e 19 anni sono stati assaliti da un gruppo di persone. I carabinieri hanno fermato quattro sospettati, di età compresa tra i 18 e i 41 anni, ritenuti appartenenti alla gang dei Latin King. Per tutti le accuse sono di tentato omicidio, lesioni gravi e rapina.

Ad avere la peggio sono stati un 19enne, ferito più volte alle braccia con un’arma da taglio, e un 18enne, raggiunto alla testa da un colpo di pistola che gli ha provocato una ferita fortunatamente lieve. Soccorsi e trasportati rispettivamente all’ospedale di Monza e al San Raffaele di Milano, i due giovani non sono in pericolo di vita.

Dalle telecamere alle perquisizioni: così i carabinieri sono arrivati ai quattro arresti

Le indagini, condotte dai militari della Tenenza di Cologno Monzese con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sesto San Giovanni, hanno permesso di ricostruire l’aggressione attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, le testimonianze raccolte e una serie di perquisizioni. Proprio durante i controlli sono state trovate diverse armi: una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola illeggibile e quattro proiettili, un machete con lama di 33 centimetri, un coltello seghettato apparentemente sporco di sangue e una pistola a salve. Recuperati anche alcuni vestiti con tracce ematiche, che sarebbero stati indossati durante l’assalto, e un monopattino sottratto a una delle vittime.

Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto dei quattro presunti aggressori nella serata di mercoledì 7 ottobre. Su disposizione della Procura di Monza, sono stati trasferiti nel carcere cittadino. Resta da chiarire il movente dell’episodio e il contesto nel quale è maturata la violenza.

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