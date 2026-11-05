Tre versioni di San Siro: ecco cosa può accadere con il nuovo impianto (oppure no)

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Cerchiamo di ricapitolare un secondo, perché mi sta venendo il mal di testa. Sul nuovo Meazza, che sarà Generali Stadium (del resto i conti bisogna pure pagarli e nessuno spari sugli sponsor – che Dio li abbia in gloria), pensavo ci fosse poco da dire. O meglio: prevedevo che alla presentazione del progetto, con i soliti bellissimi rendering, ci sarebbe stato un ampio dibattito dai bar ai think tank ai gruppi whatsapp di persone alto e basso locate, per dire che no, quello stadio fa schifo (la migliore? “Sembra una dentiera”) o che è bellissimo (la migliore? “Sul tetto d’Europa, ancora”). Ma pensavo che la vicenda relativa al nuovo stadio, cioè al fatto che il nuovo stadio si farà, fosse conclusa. E invece no, aspettate un secondo. Perché su questa cosa dello stadio si è riaperto tutto. O meglio: non si è riaperto niente, in realtà. Perché nessuno – dopo il voto favorevole del consiglio comunale – può pensare di tornare indietro. Le squadre non sono mica San Francesco e Santa Chiara: tornare indietro dopo la vendita, i diritti acquisiti a suon di soldoni, le approvazioni porterebbe dritto dritto a una causa legale che il Comune non si può permettere. Nessuno la minaccia, oggi, ovviamente. Ma state pur certi che tornare indietro non è una opzione. Ecco appunto: capiamoci un po’. Quali sono le opzioni? Come nelle “tre versioni di Giuda” (racconto fantastico di Borgès), ci sono anche tre versioni di San Siro.

Prima versione. Il vecchio Meazza sopravvive. Non si fa lo stadio nuovo. Si ristruttura il vecchio. Conseguenze? Varie. La prima è che anche un avvocatuncolo di provincia capirebbe di avere ottime chances di ottenere risarcimenti multimilionari. Altra conseguenza: il quartiere di San Siro rimane così.

Seconda versione. Il vecchio Meazza sopravvive. Si fa lo stadio nuovo. Anzi, in effetti non si fa. Perché le squadre l’hanno detto in lungo e in largo che non si può fare solo l’impianto. Bisogna metterci intorno anche tutto il resto, altrimenti l’investimento non regge. Conseguenza di provare a tenere entrambi gli stadi? O non si fa nulla, o si elimina un bel tocco di verde. Proposta estemporanea: popoliamolo di alberi, il vecchio Meazza. Facciamo il bosco-stadio. Agevolo rendering.

Oppure meglio (visto che di nome non faccio Stefano e di cognome non faccio Boeri): procediamo alla terza versione.

Terza versione. Il vecchio Meazza va giù, il Generali Stadium va su. Si riqualifica il quartiere. Nessuno ringrazierà Beppe Sala e Anna Scavuzzo, che intanto si saranno presi quintali e quintali di fango. Ma tant’è: tra dodici anni, quando Sala ne compirà ottanta, lo inviteranno e lui potrà commuoversi in tribuna d’onore.

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