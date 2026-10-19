Violenze a Milano, Yoodata: “Il centrodestra può guadagnare consensi con la richiesta di più sicurezza”

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di Alessandro Amadori

“Le immagini dei negozi saccheggiati, delle vetrine infrante e degli scontri con le forze dell’ordine nel centro di Milano hanno riportato il tema della sicurezza al centro del dibattito pubblico. Quale effetto elettorale può avere questo prepotente ritorno sulla scena della questione della sicurezza?“. La risposta a questo interrogativo arriva da un’analisi per Milano Quotidiano dell’istituto demoscopico Yoodata.

“Nei sistemi democratici occidentali, episodi di forte disordine urbano tendono sistematicamente a rafforzare le forze politiche percepite come più credibili sul fronte dell’ordine pubblico e del controllo del territorio (i partiti di centrodestra). I recenti disordini nel capoluogo lombardo potrebbero quindi tradursi in un beneficio elettorale per la coalizione di centrodestra”.

“Secondo una prima simulazione svolta da Yoodata, l’effetto potrebbe valere tra uno e due punti percentuali nelle intenzioni di voto nazionali, con un impatto particolarmente significativo tra gli elettori moderati, gli over 45 e nelle grandi aree urbane del Nord. Più che un travaso diretto di voti dalla sinistra, a incidere sarebbe la maggiore mobilitazione di un elettorato orientato alla richiesta di sicurezza, legalità e presidio dello spazio pubblico. I fatti di Milano, insomma, potrebbero rappresentare un inatteso assist politico per il centrodestra in vista delle Politiche 2027″, conclude l’analisi di Yoodata.

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